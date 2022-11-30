ساوثجيت: «راشفورد 2022» غير «يورو 2020»!

الدوحة (د ب أ)

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتطور لاعبه ماركوس راشفورد في مونديال قطر 2022، مشيراً إلى أنه لاعب بات مختلفاً تماماً، مقارنة بما كان عليه في يورو 2020.

وفشل راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في التسجيل خلال ركلات الجزاء الترجيحية أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020، قبل استهدافه عبر شبكة الانترنت بإساءات عنصرية هو وزميليه بوكايو ساكا وجادون سانشو.

وشارك راشفورد من على مقاعد البدلاء أمام إيران في مونديال قطر وسجل هدفاً خلال الفوز الساحق لبلاده 6-2، ثم شارك منذ البداية أمام ويلز مساء الثلاثاء وسجل هدفين، ليقود إنجلترا للفوز 3-0 وتصدر ترتيب المجموعة الثانية والتاهل لدور الستة عشرة.

وقال ساوثجيت عن راشفورد: «كان الأمر تحدياً بالنسبة له، لقد ذهبت وشاهدته قبل بداية الموسم وتحدثنا طويلاً، كان لديه بعض الأفكار الواضحة عما يتوجب عليه فعله».

وأضاف: «مع ناديه، كان سعيداً بأدائه هذا العام وقد ظهر ذلك جليا خلال التدريبات معنا».

وأشار: «لدينا لاعب مختلف تماماً هنا مقارنة بما كان عليه في يورو، كان بمقدوره تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الشوط الأول بما انه كان يتحرك في كل اتجاه، إنه يستحق الأهداف التي سجلها».