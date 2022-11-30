الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ساوثجيت: «راشفورد 2022» غير «يورو 2020»!

ساوثجيت: «راشفورد 2022» غير «يورو 2020»!
30 نوفمبر 2022 13:09

الدوحة (د ب أ)
أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتطور لاعبه ماركوس راشفورد في مونديال قطر 2022، مشيراً إلى أنه لاعب بات مختلفاً تماماً، مقارنة بما كان عليه في يورو 2020.
وفشل راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في التسجيل خلال ركلات الجزاء الترجيحية أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020، قبل استهدافه عبر شبكة الانترنت بإساءات عنصرية هو وزميليه بوكايو ساكا وجادون سانشو.
وشارك راشفورد من على مقاعد البدلاء أمام إيران في مونديال قطر وسجل هدفاً خلال الفوز الساحق لبلاده 6-2، ثم شارك منذ البداية أمام ويلز مساء الثلاثاء وسجل هدفين، ليقود إنجلترا للفوز 3-0 وتصدر ترتيب المجموعة الثانية والتاهل لدور الستة عشرة.
وقال ساوثجيت عن راشفورد: «كان الأمر تحدياً بالنسبة له، لقد ذهبت وشاهدته قبل بداية الموسم وتحدثنا طويلاً، كان لديه بعض الأفكار الواضحة عما يتوجب عليه فعله».
وأضاف: «مع ناديه، كان سعيداً بأدائه هذا العام وقد ظهر ذلك جليا خلال التدريبات معنا».
وأشار: «لدينا لاعب مختلف تماماً هنا مقارنة بما كان عليه في يورو، كان بمقدوره تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الشوط الأول بما انه كان يتحرك في كل اتجاه، إنه يستحق الأهداف التي سجلها».

أخبار ذات صلة
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
سواريز «محطم القلوب»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2022
مونديال 2022
ماركوس راشفورد
جاريث ساوثجيت
منتخب إنجلترا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©