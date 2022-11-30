الإكوادور «الحزن» بعد نهاية «الحلم»



علي معالي (دبي)



أبدت صحافة الإكوادور حزنها العميق، بعد الخروج من «مونديال 2022»، بعد الخسارة أمام السنغال 1-2 في المجموعة الأولى، حيث وصفت السقوط بنهاية «الحُلم الكروي»، مؤكدة أن هناك لحظات رائعة عاشها الجمهور الإكوادوري مع منتخب بلاده، خاصة أنه يضم العديد من الشباب في سن الـ 23 عاماً، وقدموا مستويات وظهوراً لافتاً في الحدث الكبير.

ورغم الخروج الحزين، إلا أن الصحافة وجهت التحية لنجم الإكوادور فالنسيا، والذي ترك بصمة متميزة في «مونديال 2022»، بالأهداف التاريخية الثلاثة التي هز بها شباك المنافسين، خاصة في المباراة الافتتاحية أمام قطر.

وكانت الجماهير الإكوادورية التي تابعت منتخبها في ملاعب البطولة وصل عددها إلى 6229، بحسب الإحصائيات التي تحدثت عنها سفارة الإكوادور في الدوحة.

وفتحت الصحف باب المناقشة في مستقبل المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو، ومدى الحاجة إلى جهوده مستقبلاً، وتحدثت أيضاً عن أن العلاقة بين المدرب واللاعبين جيدة، وطالب العديد منهم باستمراره.

وانهار عدد من اللاعبين عقب الهزيمة من «أسود التيرانجا»، مثلما حدث مع مويسيس كايسيدو.

والغريب في الأمر أن الصحف الأرجنتينية تناولت ما قدمه الإكوادور في المونديال، حيث قالت صحيفة «أوليه»: قدم المنتخب أداءً نال احترام الجميع، وأنه فريق شاب يتمتع بالحيوية، وله مستقبل جيد إذا حافظ على هذه المجموعة.