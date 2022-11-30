لمياء مال الله تتصدر «خليجية الجمباز الإيقاعي»



دبي (الاتحاد)



شهدت بطولة الخليج الكبرى للجمباز الإيقاعي - دبي 2022 نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 300 لاعبة من 16 نادياً وأكاديمية رياضية في الدولة، ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، تنافسوا في مختلف فئات البطولة، التي نظمتها مدرسة الشباب الأولمبية للجمباز الإيقاعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيمت فعالياتها في نادي النصر.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، الفائزات في مختلف الفئات، بحضور طارق مال الله رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وفازت لمياء طارق مال الله، أفضل لاعبة جمباز في الدولة الحائزة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئة الناشئين، بالمركز الأول في الطوق، تلتها هيفاء نيجاس، وكسينيا ميلدوفا.

وتنافست المشاركات في اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وغيرها من الأساليب التي اختارتها اللاعبات ضمن فئتي A وB الخاصة بأندية الجمباز والفئة C الخاصة بالمدارس من عمر 5 إلى 16 عاماً من مواليد 2007 إلى مواليد 2017 ضمن المنافسات الفردية والجماعية، واستقطبت البطولة مشاركات من مختلف دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والكويت وقطر وعُمان والسعودية، وشهدت حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.

وتشكل البطولة محطة مهمة في نشر وتعزيز رياضة الجمباز، حيث تعد الأولى من نوعها التي تخصص للاعبات دول الخليج العربي فقط، كما أن طاقم اللجنة المنظمة للبطولة مكون من كوادر إماراتية بالكامل، وتهدف البطولة إلى زيادة الوعي والاهتمام بالجمباز الإيقاعي وزيادة عدد ممارسي هذا الرياضة الأولمبية، وتكوين جيل جديد من اللاعبات الموهوبات، من خلال تشجع أكبر عدد من الإماراتيات والخليجيات لممارسة الرياضة، مما يساهم في تكوين منتخب وطني من لاعبات الجمباز يشاركن في البطولات العالمية للجمباز، كما تهدف البطولة إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الخليجي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي وتطبيق أفضل الممارسات.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة كونها تأتي لتلبي احتياجات النمو الكبير في شعبية وأعداد ممارسات الرياضة الأولمبية المهمة، حيث بلغ عدد الأكاديميات في دبي وحدها 53 أكاديمية ومدرسة متخصصة في رياضة الجمباز الإيقاعي يشرف على انتقاء الرياضيات وتدريبهن بطلات أولمبيات سابقات، يحرصن على نقل خبراتهن إلى الأجيال الجديدة من خلال هذه الأكاديميات، وكذلك من خلال البطولات العديدة المستمرة التي يتم تنظيمها في دبي.