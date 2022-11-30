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فوز غنتوت وأنكورا في كأس عيد الاتحاد للبولو

فوز غنتوت وأنكورا في كأس عيد الاتحاد للبولو
30 نوفمبر 2022 13:01

دبي (الاتحاد)

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تشهد بطولة عيد الاتحاد للبولو عصر الخميس مباراتين مهمتين، لأنهما تحددان هوية الفريقين اللذين يشاركان في النهائي غداً، وأيضاً موقف باقي الفرق الخمسة.
ويلتقي الحبتور وغنتوت، في المباراة الأولى، ويقود الحبتور محمد الحبتور، ومعه سانتوس أريارتي وجوستو كوتينيو ودياذ البيردي، فيما يقود غنتوت ناصر الشامسي ومعه علي المري ويوسف بن دسمار وكولمبوس.
وخسر الحبتور في ضربة البداية أمام أنكورا 4-6، فيما فاز غنتوت على مهرة 7-4، وليس أمام الحبتور إلا الفوز فقط، بينما فوز غنتوت يضعه مبكراً في المباراة النهائية للبطولة.
ويلتقي في المباراة الثانية أنكورا بقيادة ريان العجاجي، ومعه خالد العمران وجيلرمو وتوماس أريارتي مع بن دري بقيادة محمد بن دري، ومعه كيم روش وأجوستن بيريز وبانيلو.

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