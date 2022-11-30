الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قرعة «طوكيو جراند سلام» للجودو الجمعة

قرعة «طوكيو جراند سلام» للجودو الجمعة
30 نوفمبر 2022 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها


أكمل منتخب الجودو تحضيراته في معسكر اليابان، استعداداً لخوض بطولة طوكيو جراند سلام للجودو، والتي تقام 3 و4 ديسمبر الحالي، بمشاركة 365 لاعباً ولاعبة من 62 دولة، من بينهم 6 منتخبات عربية تمثل الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وقطر ومصر، وتأمل في حصد أكبر رصيد من النقاط، ما يساعد في التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال هاتفي برئيس بعثة منتخبنا ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، على اكتمال إعداد منتخبنا جيداً لخوض مباريات البطولة، على ضوء قرعة البطولة التي تجري في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث يمثلنا المدرب فيكتور، على أن تقام صباح السبت منافسات أوزان تحت 57 و-63 و-70 و-73 و-81 و-90 كيلو جراماً.
وضمت قائمة منتخب السيدات باتسو، وميثاء النيادي لاعبة الجزيرة، والتي تدرس في إحدى الجامعات اليابانية، في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، وسبق أن مثلت جودو الإمارات في العديد من البطولات الإقليمية والدولية، فيما تضم قائمة منتخب الرجال 4 لاعبين، وهم جورام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتاتا في وزن تحت 81 كجم، ويشارك وارام في منافسات وزن تحت 90 كجم، وظفار في الوزن الثقيل تحت 100 كجم.

 

الإمارات
اليابان
طوكيو
الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©