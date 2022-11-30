قرعة «طوكيو جراند سلام» للجودو الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)



أكمل منتخب الجودو تحضيراته في معسكر اليابان، استعداداً لخوض بطولة طوكيو جراند سلام للجودو، والتي تقام 3 و4 ديسمبر الحالي، بمشاركة 365 لاعباً ولاعبة من 62 دولة، من بينهم 6 منتخبات عربية تمثل الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وقطر ومصر، وتأمل في حصد أكبر رصيد من النقاط، ما يساعد في التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال هاتفي برئيس بعثة منتخبنا ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، على اكتمال إعداد منتخبنا جيداً لخوض مباريات البطولة، على ضوء قرعة البطولة التي تجري في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث يمثلنا المدرب فيكتور، على أن تقام صباح السبت منافسات أوزان تحت 57 و-63 و-70 و-73 و-81 و-90 كيلو جراماً.

وضمت قائمة منتخب السيدات باتسو، وميثاء النيادي لاعبة الجزيرة، والتي تدرس في إحدى الجامعات اليابانية، في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، وسبق أن مثلت جودو الإمارات في العديد من البطولات الإقليمية والدولية، فيما تضم قائمة منتخب الرجال 4 لاعبين، وهم جورام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتاتا في وزن تحت 81 كجم، ويشارك وارام في منافسات وزن تحت 90 كجم، وظفار في الوزن الثقيل تحت 100 كجم.