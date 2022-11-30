1000 لاعب في أكاديمية «الليجا» بالإمارات



دبي (الاتحاد)



حققت أكاديمية «الليجا» بفرعيها في أبوظبي ودبي، إنجازاً جديداً بالوصول إلى 1000 تسجيل لاعب واعد في عام 2022، لتصبح أول أكاديمية لـ «الليجا» خارج إسبانيا تصل إلى هذا الرقم الذي تخطط الأكاديمية لتجاوزه في عام 2023، مع سعيها لمواصلة تطوير كرة القدم على مستوى الناشئين في المنطقة.

وأدت برامجها للأداء العالي إلى تدفق مستمر من المواهب للأندية في المنطقة، وعلى المستوى الدولي، ومن بين الرياضيين الذين تم تدريبهم في أبوظبي ودبي خلال المواسم الماضية، هناك لاعبون يواصلون مسيرتهم المهنية في أعلى مستويات كرة القدم، ويصل العدد إلى أكثر من 20 لاعباً يلعبون مع الأندية الإماراتية، وآخرون مع أندية خارجية، كما كسب العديد من اللاعبين منحاً دراسية للجميع بين الدراسة والرياضة التنافسية عالية المستوى في جامعات أميركا، بالإضافة إلى ذلك، حقق نال فريق فرسان هيسبانيا لأكاديمية «الليجا»، اعترافاً رسمياً كنادٍ يشارك في دوري الدرجة الثانية بالإمارات

وأكاديمية «الليجا» في الإمارات هي الآن في قلب أخبار الليجا: فخلال فترة استراحة كأس العالم، تستغل أندية الليجا الفرصة للتعمق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك، يسافرون إلى دبي، حيث من المقرر عقد الجمعية العمومية هنا خلال ديسمبر الجاري.

وفي هذا التجمع، تتعلم الأندية المزيد عن الميزات الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا»، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الانتشار الدولي للأندية في هذه البلدان ومساعدتها على الوصول إلى المشجعين المحليين، وهو أمر كانت كرة القدم للواعدين أداة رئيسية فيه.

وقال خوان فلوريت، رئيس المشاريع الرياضية في الليجا للواعدين: عاماً بعد عام، لاحظنا كيف أن مستوى مشاريعنا الدائمة، وكذلك مستوى اللاعبين المشاركين فيها، يستمر في التحسن واتخاذ خطوات إلى الأمام، وهذا له تأثير إيجابي على التطور الرياضي والتنافسي في المنطقة، وملتزمون بأنشطة التعريف المبكر وتطوير المواهب الدولية، حيث إن الليجا وأكاديميات أنديتها للناشئين تتصدر كرة القدم على مستوى القاعدة في العالم، إن الخبرة المتراكمة لأكثر من 550 مشروعاً في أكثر من 40 دولة، ومستوى المدربين لدينا يساعد في تعزيز المناطق التي يوجد بها الكثير من المواهب الكروية والحب المتزايد لكرة القدم، كما هو الحال في الإمارات.