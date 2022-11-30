بلجيكا وكرواتيا «التهديد بالطرد»!

الدوحة (أ ف ب)

يواجه المنتخبان الكرواتي والبلجيكي، وصيف وثالث النسخة الأخيرة توالياً، خطر الخروج من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر، فيما يملك المغرب فرصة إعادة كتابة التاريخ «الخميس» في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتلتقي بلجيكا مع كرواتيا في قمة ساخنة على استاد أحمد بن علي، فيما يلعب المغرب مع كندا على استاد الثمامة.

وباتت المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي ثلاثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب الذي خلط أوراق المجموعة بفرضه التعادل على رفاق لوكا مودريتش صفر-صفر في الجولة الأولى، وفوزه على «الشياطين الحمر» 2-صفر في الثانية.

وتساوى «أسود الأطلس» مع كرواتيا في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، وتبقى أمامهما مباراة ثالثة ضد كندا التي فقدت آمالها في المنافسة باحتلالها المركز الأخير من دون رصيد.

ويملك المنتخب المغربي مصيره بين يديه وسيتأهل في الحالات الثلاث، الفوز والتعادل وحتى الخسارة، إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

وبرز «أسود الأطلس» بشكل لافت في النسخة الحالية، وباتوا على مشارف تكرار إنجازهم عام 1986 عندما باتوا أول منتخب عربي وأفريقي يتخطى الدور الأول، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 89 سجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من خارج المنطقة مستغلاً خطأ فادحاً للجدار البشري.

طالب مدرب المغرب وليد الركراكي لاعبيه بضرورة الحفاظ على «عقلية الفوز، لم نفعل أي شيء، لم نتأهل إلى ثمن النهائي الذي جئنا إلى هنا من أجله، كانت لدينا الرغبة في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول».

وأضاف: «كندا منتخب جيد جداً وللتغلّب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية».

ويأمل الركراكي في استعادة خدمات حارس مرماه ياسين بونو الذي انسحب في اللحظة الأخيرة من انطلاق مباراة بلجيكا، بسبب تجدد إصابة تعرض لها في المباراة الأولى ضد كرواتيا، لم يرغب في تحديد نوعيتها.

يملك المنتخب البلجيكي فرصة واحدة وأخيرة لضمان استمرار مشواره في العرس العالمي بعد خسارته المدوية أمام المغرب، في ظل ضغوط متزايدة على مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز ولاعبيه.

أي شيء بخلاف الفوز على كرواتيا قد يؤدي إلى عودة المصنف ثانياً عالمياً إلى دياره بعد دور المجموعات، بحال تعادله: سيتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

قال كيفن دي بروين في مقابلة مع صحيفة «جارديان» قبل الخسارة أمام المغرب إن منتخب بلاده كبير في السن وليس لديه فرصة للفوز بكأس العالم.

أصر مدربه مارتينيز بعد المباراة على أنها ربما كانت «خدعة مزدوجة» من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن إذا كان جاداً، لكان من الصعب الاختلاف بناءً على أدائهم في قطر حتى الآن.

ظلّ مارتينيز مرتبطاً إلى حد كبير باللاعبين ذوي الخبرة، الذين وصلوا إلى ربع النهائي على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى الماضية.

فشل المنتخب البلجيكي في تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى كندا 1-صفر والمغرب، وبدا تأثره كبيراً بغياب الهداف التاريخي روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، ولم يكن إشراكه مجدياً في الثواني الأخيرة ضد «أسود الأطلس».

أبلى الجيل الذهبي لبلجيكا البلاء الحسن في السنوات الست الماضية توجها بمركز ثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.

عشرة لاعبين من بين 14 لاعباً كانوا في نصف النهائي أمام فرنسا قبل أربعة أعوام، سبعة بينهم لعبوا ضد المغرب هم في الثلاثينيات من عمرهم: تيبو كورتوا، يان فيرتونجن، توبي ألدرفيرلد، توما مونييه، أكسل فيتسل، دي بروين والقائد إيدن هازارد.

اختفى أسلوب اللعب الهجومي لـ «الشياطين الحمر»، بعد تأهله إلى النهائيات دون هزيمة. انتقدت الصحافة البلجيكية المنتخب بشدة، وقال موقع «إتش إل إن» على الإنترنت: «يجب أن يكون هناك دماء جديدة».

يعتقد مارتينيز أن وجود فريقه أمام فرصة أخيرة للتأهل سيدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه في المباراة الأخيرة، علينا أن نلعب من أجل الفوز بها وكأننا ليس لدينا ما نخسره.

وأضاف: إذا فزنا على كرواتيا، فنحن ما زلنا في كأس العالم وهذا دافع كبير.

عشية الهزيمة أمام المغرب، قال هازارد أيضاً إنه يعتقد أن أفضل فرصة لبلجيكا للفوز بكأس العالم كانت ومرت.

كانت هناك شائعات عن مشاكل داخل المنتخب، حيث انتقد فيرتونجن بسخرية تعليقات دي بروين، قال لقناة «تي في سبورزا» البلجيكية: «الكثير من الأشياء تدور في ذهني الآن، لكن من الأفضل عدم قول هذه الأشياء أمام الكاميرا».

وأضاف: ربما نحن أيضاً نهاجم بشكل سيئ لأن اللاعبين «المهاجمون» كبار السن جداً.

ويتعين على بلجيكا وضع مشاكها جانباً عندما تلتقي كرواتيا التي أبدعت في المباراة الثانية عندما أمطرت شباك كندا 4-1.

ووعد هازارد بـ «أحد عشر محارباً» بلجيكياً لمواجهة كرواتيا، مؤكداً أن «الشياطين» الحمر قد تناقشوا وهدأوا من روع التوترات بعد الهزيمة أمام المغرب.

وقال: لقد عقدنا اجتماعاً جيداً بين اللاعبين، قلنا الكثير من الأشياء، قبل كل شيء، قلنا لبعضنا البعض إنه لا تزال هناك مباراة أمامنا، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.

وأضاف: ندرك أننا نمر بوقت أكثر تعقيداً من المعتاد، لكننا جميعاً متحدون، موضحاً: قلنا لبعضنا البعض - بعض الأشياء الجيدة، بعضها ليس جيداً، ربما بعض الأشياء التي لم تكن محبوبة - لكننا تحدثنا.

وأضاف: بالنظر إلى ما قيل في الاجتماع الصغير، أعتقد أنه سيكون لدينا 11 محارباً، ليس 11 محارباً، ولكن 26 محارباً، حتى أولئك الذين لا يلعبون.

وعلى غرار المغرب، تملك كرواتيا مصيرها بين يديها بحال فوزها أو تعادلها وكذلك خسارتها، شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

وفضلاً عن بطاقتي التأهل، تضع المنتخبات الثلاث نصب عينيها الصدارة لتفادي المواجهة الساخنة في الدور ثمن النهائي ضد الأرمادا الإسبانية المرشحة لصدارة المجموعة الخامسة.

سيكون فارق الأهداف هو الحاسم بين كرواتيا والمغرب في حال فوزهما أو تعادلهما، في حين تملك بلجيكا فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزها وتعثر المغرب، جميع الرهانات مفتوحة.