الاستعراض الرملي والحر في «مرعب»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، في منطقة الظفرة، مع تنظيم نادي ليوا الرياضي لفعاليات وأحداث مهرجان الاتحاد يومي الجمعة والسبت، عبر أروع الاستعراضات للسيارات، بانطلاق الاستعراض الحر للسيارات الجمعة في حلبة مرعب، وأيضاً الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب السبت، في احتفالية أنيقة ومثيرة بفعاليات عيد الاتحاد، وتجمع شبابي كبير متوقع، خلال اليومين القادمين من عشاق ومحبي السيارات ورياضة التحدي الأولى، لدى محبي المغامرة.

وتقام فعاليات المهرجان الذي انطلق منذ مواسم في التوقيت نفسه، حيث يقدم نادي ليوا الرياضي احتفالية خاصة بعيد الاتحاد على مدار يومين، حافلين بالمتعة والتحدي الكبير، من أجل الوصول إلى أعلى المستويات الفنية، سواء من ناحية الاستعراض الحر في الحلبة، أو الرملي على التل.

وتنطلق الجمعة منافسات الاستعراض الحر للسيارات مع ثلاث فئات هي «التي والان والاس»، وستكون هناك مجموعة من التصفيات تستمر حتى اختيار الفائز والإعلان عن الأوائل في نهاية ليلة حافلة بالمنافسة تبدأ في السابعة مساءً، فيما تنطلق السبت بطولة الاستعراض الرملي، ومن المتوقع أن تصل من خلالها المنافسة إلى أرقام عالية، خاصة المتسابقين ومحترفي هذه الرياضة من السعودية.

والجدير بالذكر أن إقامة المهرجان بالتزامن مع عيد الاتحاد منذ مواسم تأتي، كي تؤكد الأهمية التي يوليها النادي لهذه الذكرى الغالية، وأهمية التواجد كأحد الأندية الرياضية، من خلال احتفالات الوطن المتنوعة وذلك من خلال الفعاليات الرياضية المثيرة، والتي تستهدف فئة الشباب، وتعطيهم الفرصة لممارسة الرياضة في ظروف وبيئة صحية ومثالية للمنافسة.

من جهته، وجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي التهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، ورحب بكافة المشاركين في المنافسات، وشدد على أن الإقبال الشبابي والحضور المتوقع سيكون كبيراً، خاصة أن كلتا الفئتين تجد حضوراً ورغبة كبيرة من أغلب الشباب من أجل المشاركة والاستمتاع بالمغامرة.

وقال: سيكون هناك حضور كبير وإقبال من كل المشاركين، ليس من الإمارات فقط، وإنما من مختلف أنحاء دول الخليج، حيث نجد أن المحترفين والمغامرين يقبلون من كل صوب في منافسات تل مرعب.

وشدد عبد الله القبيسي على أن إقامة المهرجان والاحتفال بعيد الاتحاد هو التزام وواجب وطني، وأمر لابد منه من خلال المشاركة في احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية، وقال: إن إقامة المهرجان هو إضافة نقوم بها للمشاركة في الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية في كل أنحاء الإمارات، وأن نكون جزءاً من الاحتفالية الكبرى بعيد الاتحاد، حيث إن كل الفعاليات والمهرجانات تتوحد في النهاية، لكي تعطي صورة مشرقة ومبهرة لاحتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي ليوا قام بتوفير مرافق متميزة لخدمة الجمهور الذي يحضر لمتابعة فعاليات المهرجان على مدار اليومين، حيث وفر منصات للمشاهدة والمتابعة بخدمات راقية في موقع المنافسات، بالإضافة إلى توفير مخيمات للمبيت في موقع الحدث، والتي بدأت فعلياً استقبال الجماهير في مكان المنافسة، كما وفر النادي المطاعم والمقاهي المتنوعة لتقدم خدماتها للجمهور، بالإضافة إلى مرافق عامة مختلفة في موقع مهرجان الاتحاد.

والجدير بالذكر أن مهرجان الاتحاد يسبق إقامة مهرجان ليوا الدولي من 16 إلى 31 ديسمبر في أكبر تجمع وتظاهرة رياضية مختصة برياضة السيارات والمحركات والرياضات التراثية المختلفة، حيث إنه من المهرجانات المنتظرة على مدار العام لشريحة كبيرة من المتسابقين والمشاركين وعاشقي المتعة وتحديات للسرعة والاستعراض.