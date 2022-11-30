بطولة العالم للسبارتن تستقطب نجوم سباق الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً، في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن انطلاق بطولة العالم للسبارتن 2022 للعام الثاني على التوالي في أبوظبي 3 و4 ديسمبر، في صحراء الوثبة. ويستقطب الحدث أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز، ليكونوا على موعد مع العديد من التحديات الجديدة والمتميزة.

وتوفر البطولة للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في العديد من السباقات، ضمن الطبيعة الصحراوية التي تغطيها الكثبان الرملية الشاسعة، وتمنحهم فرصة اختبار مجموعة من التجارب المتميزة خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 51 للإمارات.

ويتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال «فردي»، وبطولة العالم للسيدات «فردي» يوم السبت المقبل، مع مجموع جوائز يتجاوز 125 ألف دولار، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر 4 ديسمبر.

وتنطلق بالتوازي فعاليات بطولة بيست العالمية للفئات العمرية، وبطولة أوبن بيست المفتوحة يوم السبت، بينما يُقام سباق أوبن سوبر للفرق، وبطولات أوبن سوبر وأوبن سبرينت وكيدز أوبن 4 ديسمبر، لتتيح للمشاركين من مختلف فئات المجتمع فرصة اختبار قدراتهم على مسار بطولة العالم، أو خوض التجربة جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة والأصدقاء.

وأطلقت مبادلة للرعاية الصحية، الشريك الرسمي لبطولة العالم للسبارتن، سباق مبادلة هيلث مايل لتوفير أجواء تنافسية لا مثيل لها للمتسابقين، ويحظى الفائزون، الذين يسجلون أسرع الأوقات خلال السباق، بفرصة الحصول على تذكرتين للمشاركة في أي سباق للسبارتن في عام 2023 في أي مكان في العالم.

وتهدف الفعالية إلى توفير أجواء مليئة بالمتعة والتسلية والمعرفة، كما يمكن للمشاركين التوجه إلى منطقة التعافي في قرية الفعاليات للاستفادة من الخبرات الواسعة لأشهر المتخصصين العالميين في الطب الرياضي وجراحة العظام، الذين تتعاون معهم مبادلة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور حسن بيضون، رئيس قسم جراحة العظام والطب الرياضي بمستشفى هيلث بوينت، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية: تبدأ الصحة العامة بتوعية المجتمع بأهميتها، وتلعب المعلومات دوراً رئيسياً في الوقاية من الأمراض وتحسين صحة السكان، وتساعد في تحقيق أهداف الصحة العامة الأخرى، وانطلاقاً من موقعنا كشبكة رعاية صحية رائدة ومتكاملة تُعنى بتقديم تجارب ملهمة لتعزيز عافية المجتمع، يسعدنا العمل مع سبارتن للتشجيع على اعتماد أسلوب الحياة الصحي، وندعو الجميع للمشاركة في سباق مبادلة هيلث مايل الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الحياة الصحية، بالإضافة إلى زيارة مركز مبادلة للرعاية الصحية في منطقة التعافي في قرية الفعاليات، لإعادة تأهيل المتسابقين بدنياً بعد التمرين.