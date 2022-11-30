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الرياضي

تايسون يهدد بالعودة إلى الحلبة دفاعاً عن ميسي!

تايسون يهدد بالعودة إلى الحلبة دفاعاً عن ميسي!
30 نوفمبر 2022 11:34

 
رضا سليم (دبي)

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تحول الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه النجم ليونيل ميسي قائد «التانجو»، أثناء وضعه قميص المكسيك أسفل حذائه، واستخدامه لمسح غرف الملابس، بعد مباراة المنتخبين إلى ضجة كبيرة، بعدما تلقى ميسي تهديدات مكسيكية، خاصة من الملاكم الشهير ألفاريز الذي وجه تهديداً صريحاً إلى «البرغوث» متهماً إياه بأنه مسح ونظف غرفة الملابس بقميص المكسيك عبر «تغريدة» على حسابه في «تويتر»، وقال: يجب أن يحترم ميسي المكسيك كما أحترم الأرجنتين.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، اتساع الأزمة بعدما تدخل فيها الملاكم الأميركي مايك تايسون الذي رد على الملاكم المكسيكي، بعد أن هدد قائد منتخب الأرجنتين.
وقال تايسون خلال تصريحات صحفية: هناك شخص يدعى ألفاريز كانيلو يُهدد ميسي، إذا تجرأ على لمسه، سأعود مجدداً إلى الحلبة.
وظهر تايسون، وهو يرتدي قميص الأرجنتين الموقع عليه من الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، وكانت له واقعة سابقة، بعدما اعتدى على مصور برازيلي وحطم كاميرته، وعندما ذهب إلى المحكمة ارتدى قميص «التانجو» ليغضب البرازيليين.
ورد أجويرو نجم منتخب الأرجنتين السابق في مقطع فيديو عبر «تويتر» على تصريحات الملاكم لتهديد ميسي: أنت لا تعرف شيئاً عن كرة القدم، وما يحدث في غرفة تبديل الملابس، لا تبحث عن أعذار أو مشاكل، ميسي فعل ذلك دون قصد.
المثير أن عشاق «البرغوث» الأرجنتيني نشروا على مواقع التواصل خريطة توضح المسافة بين الأرجنتين مكان ميسي وألفاريز في المكسيك وجاءت التعليقات أن ميسي في أمان، وهي نوع من السخرية على تصريحات الملاكم المكسيكي.

الأرجنتين
المكسيك
كأس العالم 2022
مونديال 2022
قطر
تايسون
ليونيل ميسي
سيرجيو أجويرو
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