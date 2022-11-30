«النتيجة الأسوأ» لـ «أهل الضيافة»



الدوحة (أ ف ب)

كان خروج منتخب قطر من دور المجموعات في مونديال 2022 المقام على أرضها أسوأ نتيجة لدولة مضيفة بتاريخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

خسرت قطر افتتاحاً أمام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل ان تودع بخفي حنين أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات.

وكانت جنوب أفريقيا أول منتخب مضيف يودّع دور المجموعات عام 2010، لكنها أحرزت وقتها 4 نقاط من تعادلها مع المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر بفارق بسيط التأهل إلى الدور الثاني.

وأحرزت الدول المضيفة اللقب 6 مرات آخرها فرنسا عام 1998 وحلّت وصيفة مرتين.



النتائج السابقة للدول المضيفة



1930: أوروجواي «بطلة»

1934: إيطاليا «بطلة»

1938: فرنسا «ربع النهائي»

1950: البرازيل «وصيفة»

1954: سويسرا «ربع النهائي»

1958: السويد «وصيفة»

1962: تشيلي «ثالثة»

1966: إنجلترا «بطلة»

1970: المكسيك «ربع النهائي»

1974: ألمانيا الغربية «بطلة»

1978: الأرجنتين «بطلة»

1982: إسبانيا «دور المجموعات الثاني»

1986: المكسيك «ربع النهائي»

1990: إيطاليا «ثالثة»

1994: الولايات المتحدة «ثمن النهائي»

1998: فرنسا «بطلة»

2002: كوريا الجنوبية «رابعة»، اليابان «ثمن النهائي»

2006: ألمانيا «ثالثة»

2010: جنوب أفريقيا «دور المجموعات»

2014: البرازيل «رابعة»

2018: روسيا «ربع النهائي»