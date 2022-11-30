«القارة السمراء» تبتسم أمام أمريكا الجنوبية بعد 32 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)



حقق منتخب السنغال انتصاراً حاسماً على الإكوادور في مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي ضمنت تأهل «أسود التيرانجا» إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه، ولكن لهذا الانتصار أبعاد أخرى على صعيد القارتين المتواجهتين بين أفريقيا وأميركا الجنوبية.

يعد فوز السنغال على الإكوادور هو الأول لمنتخبات «القارة السمراء» على منتخبات أمريكا اللاتينية في كأس العالم منذ 32 عاماً، وذلك عندما تفوق الكاميرون على كولومبيا 2-1 في دور الـ16 من «نسخة 1990».

وأعقب تلك المباراة 21 مواجهة أفريقية مع أميركا الجنوبية، لم يتمكن فيها أي منتخب أفريقي من الانتصار، المحصلة عبارة عن 17 خسارة و4 حالات تعادل فقط! واستقبلت المنتخبات الأفريقية خلالها 45 هدفاً، بينما سجلت 15 هدفاً فقط!

وتبقى مواجهة أوروجواي وغانا في ربع نهائي 2010 حاضرة في ذاكرة كأس العالم بكل قاراته، تلك المباراة التي كانت فيها غانا أقرب من أي وقتٍ مضى إلى الانتصار، حيث تقدم مونتاري لمنتخب «النجوم السوداء»، قبل أن يعادل فورلان النتيجة، واستمر التعادل حتى الدقيقة 120 في الأشواط الإضافية، عندما كانت الكرة متجهة إلى شباك أوروجواي، منع لويس سواريز الهدف بيده، ونال البطاقة الحمراء، واحتسب الحكم ضربة جزاء لغانا، أهدرها النجم أسامواه جيان، ليخسر الفريق الغاني اللقاء بركلات الترجيح!

وتعد أكثر المباريات تكراراً خلال هذه الفترة بين الأرجنتين ونيجيريا، حيث تقابل المنتخبان 5 مرات، وجميعها انتهت لمصلحة «التانجو» في نسخ 1994 و2002 و2010 و2014 و2018، وجميعها في دور المجموعات.