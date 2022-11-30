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راشفورد يعيد ذكريات تشارلتون بعد 56 عاماً!

راشفورد يعيد ذكريات تشارلتون بعد 56 عاماً!
30 نوفمبر 2022 09:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لم يجد منتخب إنجلترا صعوبة في الفوز على ويلز 3- صفر، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم 2022، ليحسم تأهله إلى دور الـ 16، متصدراً المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوزين على إيران 6-2 وويلز3-صفر، وتعادل مع السنغال من دون أهداف».

وسجل أهداف «الأسود الثلاثة» ماركوس راشفورد «هدفين» أحدهما من ضربة حرة مباشرة صاروخية في الدقيقة 50، والثاني بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة جزاء ويلز، أعقبها تسديدة قوية في الدقيقة 68، بعد تمريرة هاري كين الرائعة، بينما سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 51، بتمريرة أيضاً من كين، ليصبح قائد منتخب إنجلترا أول لاعب إنجليزي يصنع 3 أهداف حتى الآن في كؤوس العالم، منذ أن فعلها ديفيد بيكهام في «مونديال 2002».
واستحق ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد عن جدارة لقب «رجل المباراة»، وتصدر ترتيب هدافي المونديال حتى الآن بالتساوي مع إينر فالينسيا مهاجم الإكوادور«33عاماً» والمهاجم الهولندي كودي جاكبو «23عاماً».
وهي المرة الأولى التي يسجل فيها راشفورد هدفين في مباراة مع منتخب بلاده، وسجل أول أهدافه في «المونديال» بمجرد نزوله بديلاً، خلال مباراة إيران التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 6-2. 

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ومحا راشفورد بذلك ذكرى أدائه الباهت خلال مونديال روسيا 2018، والذي لم ينجح خلاله في تسجيل أو صناعة أي هدف. 

وأصبح راشفورد أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل 3 أهداف في كأس العالم، منذ أن فعلها بوبي تشارلتون في «مونديال 1966».
هدف راشفورد الثاني في مرمى ويلز رقم 100 في تاريخ إنجلترا بكأس العالم، من حصيلة 72 مباراة، فاز خلالها في 31 مباراة، وتعادل في 22، وخسر 19 مرة واستقبلت فيها شباكه 66 هدفاً، وفقاً لأرقام موقع «أوبتا» المتخصص في الإحصائيات والأرقام القياسية.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية عديدة أن جماهير«الأسود الثلاثة» في المملكة المتحدة، وأيضاً الصحافة الإنجليزية، تطالب بضرورة مشاركة راشفورد أساسياً مرة أخرى في مباراة دور الـ16 أمام «أسود التيرانجا» السنغالي. 

وتعرض جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لانتقادات عديدة، لعدم إشراكه راشفورد وفيل فودين أساسيين في مباراة إيران، ما دفعه إلى أن يبدأ بهما في مباراة ويلز، حيث سجلا الأهداف الثلاثة، وأثبتا أنهما يستحقان اللعب أساسيين.

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