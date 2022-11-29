مونديال 2022: أميركا وإنجلترا تلحقان بالمتأهلين إلى دور 16
تسجيل الهدف الإنجليزي الأول
30 نوفمبر 2022 01:22
تأهلت أميركا وإنجلترا، الثلاثاء، عن المجموعة الثانية إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم المنظمة حاليا في قطر.
دفعت ثنائية ماركوس راشفورد في الشوط الثاني إنجلترا للفوز 3-صفر على جارتها ويلز لتتأهل وهي تتصدر المجموعة الثانية ومنهية آمال ويلز في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب.
دبت الحياة في المباراة عندما سدد راشفورد ركلة حرة من على حافة المنطقة في الدقيقة 50 قبل أن ينطلق فيل فودن نحو القائم البعيد دون أي رقابة ليسكن تمريرة عرضية من هاري كين في الشباك بعدها بدقيقتين.
ثم وجه راشفورد الضربة القاضية لويلز عندما انطلق باتجاه الداخل وتمكن بطريقة ما من هز الشباك بتسديدة مرت عبر ساقي داني وارد حارس ويلز في الدقيقة 68.
ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى سبع نقاط لتواجه السنغال في الجولة المقبلة، فيما احتلت ويلز المركز الأخير بنقطة وحيدة، حيث انتهت أول مشاركة لها في نهائيات لكأس العالم منذ 64 عاما دون أي انتصار وسجلت هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات.
كما أحرز كريستيان بوليسيك هدفا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران وتتأهل إلى دور الستة عشر رفقة إنجلترا.
وكان المنتخب الأميركي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيك الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى.