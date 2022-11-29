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لوحة السبارتن تكتمل في صحراء الوثبة

لوحة السبارتن تكتمل في صحراء الوثبة
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن انطلاق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2022 للعام الثاني على التوالي في أبوظبي يومي السبت والأحد المقبلين في صحراء الوثبة.
ويستقطب الحدث أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز ليكونوا على موعد مع العديد من التحديات الجديدة والمميزة.
وتوفر البطولة للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في العديد من السباقات ضمن الطبيعة الصحراوية التي تغطيها الكثبان الرملية الشاسعة، وتمنحهم فرصة اختبار مجموعة من التجارب المميزة خلال عطلة عيد الاتحاد الـ15 لدولة الإمارات.
ويتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي)، وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم السبت مع مجموع جوائز يتجاوز 125 ألف دولار، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر يوم الأحد.
وتنطلق بالتوازي فعاليات بطولة بيست العالمية للفئات العمرية وبطولة أوبن بيست المفتوحة يوم السبت، بينما يُقام سباق أوبن سوبر للفرق، وبطولات أوبن سوبر وأوبن سبرينت وكيدز أوبن، يوم الأحد، لتتيح للمشاركين من مختلف فئات المجتمع فرصة اختبار قدراتهم على مسار بطولة العالم أو خوض التجربة جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة والأصدقاء، وأطلقت مبادلة للرعاية الصحية، الشريك الرسمي لبطولة العالم للسبارتن، سباق مبادلة هيلث مايل لتوفير أجواء تنافسية لا مثيل لها للمتسابقين.
ويحظى الفائزون، الذين يسجلون أسرع الأوقات خلال السباق، بفرصة الحصول على تذكرتين للمشاركة في أي سباق للسبارتن في عام 2023 في أي مكان في العالم. وتهدف الفعالية إلى توفير أجواء مليئة بالمتعة والتسلية والمعرفة. كما يمكن للمشاركين التوجه إلى منطقة التعافي في قرية الفعاليات للاستفادة من الخبرات الواسعة لأشهر المتخصصين العالميين في الطب الرياضي وجراحة العظام، الذين تتعاون معهم مبادلة للرعاية الصحية.
ويحتضن موقع البطولة في صحراء الوثبة العديد من المرافق التي توفر أنشطة مميزة للجميع، بمن فيهم الأطفال، وتم تخصيص فئات عدة في سباقات يوم الأحد، إحداها للأطفال بأعمار بين 4 و6 سنوات، وأخرى للأطفال بأعمار بين 7 و9 سنوات، وفئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة.

مجلس أبوظبي الرياضي
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بطولة العالم لـلسبارتن
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