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«الانضباط» تعاقب الشامسي وحمد بإيقاف وغرامة

«الانضباط» تعاقب الشامسي وحمد بإيقاف وغرامة
30 نوفمبر 2022 02:22

دبي (الاتحاد)

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قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد المنهالي لاعبي نادي الوحدة، وذلك بعد النظر في طلب الإحالة الوارد لها أصولاً من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلق بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، والذي تضمن خروج اللاعبين من معسكر المنتخب الوطني الأول في أبوظبي من دون إذن مُسبق، لتعاقب اللجنة اللاعبين بالإيقاف 4 مباريات رسمية مع نادييهما لكل لاعب، وتغريم كل منهما 200 ألف درهم. كما اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة البطائح والنصر في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقررت إيقاف ديمبو داربوي لاعب نادي النصر مباراة واحدة وتغريمه مبلغاً وقدره 50 ألف درهم، لاعتدائه بالضرب على لاعب الفريق المنافس.
ونظرت لجنة الانضباط المذكرات المقدمة من نادي اتحاد كلباء والمتعلقة بالشكوى المقدمة ضده والمتعلقة بمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، وقررت اللجنة حجز الشكوى للحكم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022.
ووجهت عقوبة لفت النظر لفريق فرسان هيسبانيا لمخالفته لائحة المسابقات في دوري الدرجة الأولى.
وقررت خسارة نادي سبورتنج لمباراته ضد نادي رويال في مسابقة دوري الدرجة الثالثة بنتيجة (0 – 3)، بسبب نقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة.

لجنة الانضباط
اتحاد الكرة
سعيد الحوطي
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