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الرياضي

أهازيج شعبية في احتفالية «الشارقة الرياضي» بـ«عيد الاتحاد»

أهازيج شعبية في احتفالية «الشارقة الرياضي» بـ«عيد الاتحاد»
30 نوفمبر 2022 02:23

الشارقة (الاتحاد)

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نظم مجلس الشارقة الرياضي احتفالية مميزة في مقره بمناسبة العيد الوطني الـ 51 لدولة الإمارات بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الاستعراضية ابتهاجا بالمناسبة، وبدأ بالسلام الوطني للدولة ثم ألقى عيسى هلال كلمة عبر فيها عن أهمية وقيمة العيد الوطني الذي يستحضر بذكراه معاني الوفاء والعرفان والإخلاص للدولة، والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما تستحضر المناسبة عطاء أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين أرسوا دعائم الدولة، وتقدم باسم المجلس بالتهنئة والمباركة لشعب الإمارات، واستشهد بأقوال مأثورة للشيخ زايد تعزز الوحدة والتآخي والعمل والإنتاج لتحقق الدولة مزيدا من التطور والنماء والرخاء. واشتملت الفقرات الاحتفالية على عروض لأطفال المدارس وأغان وأهازيج شعبية، بالإضافة إلى مسابقة لموظفي المجلس في المعلومات التاريخية لدولة الإمارات، وتم في نهايتها تكريم الفائزين والمشاركين في الحفل.

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