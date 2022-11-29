جوائز قيمة لجمهور «ميدان» في أمسية بـ«كل الألوان»

دبي (الاتحاد)

يحتفل مضمار میدان بعيد الاتحاد الـ51 يوم الخميس المقبل، وستزين ألوان العلم الإماراتي الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود جميع أنحاء مضمار میدان، وسیحظی جمهور سباقات الخيل بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال مسابقة «أفضل زي إماراتي»، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل قسائم مقدمة من فندق الميدان.

ويتوجب على الجماهير التي ترغب بالمشاركة في هذه المسابقة الحضور إلى المضمار يوم السباق من أجل التقاط الصور بأزيائهم الإماراتية، احتفاء بهذه المناسبة في المنطقة المخصصة لاحتفالات عيد الاتحاد بالقرب من البوابة رقم 3، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم وعرض صور الفائزين على منصات التواصل الاجتماعي لنادي دبي لسباق الخيل.

وتم الإعلان أيضاً عن جوائز عينية يبلغ عددها 26 جائزة إلكترونية ثمينة تشمل 15 هاتفاً متحركاً، و6 حواسيب محمولة، إضافة الى 5 أجهزة لوحية، وسيتم اختيار 12 فائزاً آخر يحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم، ضمن جوائز الستة آلاف درهم التي يتم توزيعها لأصحاب الحظ السعيد في سباقات المضمار، ما يرفع عدد الفائزين إلى 38 فائزاً، وسيتم السحب على هذه الجوائز بعد نهاية الشوط السادس بقسائم مجانية توزع عند دخول المضمار. يأتي تقديم هذه الجوائز حرصاً من النادي على إدخال السعادة في قلوب عشاق السباقات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتقديراً لهذه المناسبة التاريخية، تمت تسمية كل سباق من سباقات الأمسية بأسماء الإمارات السبع، حيث يطلق اسم العاصمة أبوظبي على الشوط الافتتاحي، ويحمل الشوط الرئيسي في الأمسية اسم سباق خور دبي للميل «ليستد»، وهو مؤشر مبكر لسباق جودلفين مايل أمسية كأس دبي العالمي. وسيتم تقديم الجوائز للفائزين بالأشواط السبعة من قبل أبناء شهداء الإمارات الذين تمت دعوتهم للاحتفال بهذه المناسبة بمضمار ميدان.