فعاليات متنوعة في احتفالية «دبي الرياضي» بـ«عيد الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

احتفل مجلس دبي الرياضي بعيد الاتحاد الـ 51، حيث تم تنظيم فعاليات متنوعة تعبيراً عن حب وفخر واعتزاز منتسبي المجلس بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي ترمز إلى وحدة الصف وقوة الدولة وقيمها ومبادئها في المحبة والتلاحم، ومكتسباتها في جميع المجالات والميادين، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش والتنمية.

شارك في الاحتفالية التي أقيمت بمقر المجلس في حي دبي للتصميم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديرو الإدارات والأقسام وجميع منتسبي المجلس الذين توشحوا بوشاح الوطن الذي يحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واكتسى مقر المجلس بحلة زاهية حيث حرصت اللجنة المكلفة بتنظيم الاحتفال على تزيين المكان بالأعلام والصور، كما تم تنظيم مناطق الجلوس للضيوف على الطريقة الإماراتية التراثية وبث الأغاني الوطنية.