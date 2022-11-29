مونديال 2022.. أرقام ومفارقات

علي معالي (دبي)

- يعتبر منتخب البرازيل أول منتخب ينجح في تجنب الخسارة في 17 مباراة متتالية من دور المجموعات في تاريخ كأس العالم، بما في ذلك دور المجموعات الثاني ودور المجموعات النهائي في النسخ الأولى.

- أصبح محمد قدوس أول لاعب غاني يسجل ثنائية لمنتخب «النجوم السوداء» في مباراة واحدة بكأس العالم، أما محمد ساليسو، فبات أول مدافع يسجل لغانا في المونديال أيضاً، كما بات تشو كيو سيونج أول لاعب كوري جنوبي وآسيوي يسجل هدفين رأسيين في مباراة واحدة بكأس العالم عبر التاريخ.

- بات الكاميروني فينسينت أبو بكر أول لاعب بديل لمنتخب أفريقي يسجل ويصنع في المباراة ذاتها بكأس العالم منذ مونديال 1966، أمام المنتخب الصربي الذي تعادل (3-3) مع الكاميرون، فبات أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

- فاز منتخب البرتغال في أول مباراتين من دور المجموعات بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد مونديال 1966 و2006، وبلغ الفريق الدور نصف النهائي في كلتا النسختين، كما أسهم برونو فيرنانديز في تسجيل 8 أهداف في مبارياته الـ5 الأخيرة مع البرتغال، إذ سجل 5 أهداف وصنع 3، ويذكر أنه سجل هدفين حتى الآن في مونديال 2022.