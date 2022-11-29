قرعة «جوهرة تاج زايد» تكشف ملامح المنافسة على 5 ملايين درهم

عصام السيد (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، جرت ظهر أمس مراسم القرعة العلنية لسباق النسخة الثامنة من جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً نقل خلاله محمد مطر الفلاحي، نائب رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعلن الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي، مرحباً بجميع الضيوف في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في كأس جوهرة تاج زايد.

حضر المؤتمر صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة والشيخ حامد آل حامد، ومازن الرفاعي مدير عام الوطنية للأعلاف.

ومن جانبه هنأ الشيخ راشد آل مكتوم مدير المبيعات في طيران الإمارات، الجميع بعيد الاتحاد الـ 51، متقدماً بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية المهرجان، الذي يعد طيران الإمارات جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال سعيد الفزاري ممثل دائرة الثقافة والسياحة: إن المهرجان تجسيد لرؤية قيادتنا الرشيدة، ودعمنا انعكاس يأتي لدعم الموروث الثقافي والسياحي. وقال طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي: يشرفنا أن نكون شريكاً دائماً للمهرجان منذ انطلاقته بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال حمد الحميري ممثل الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسعدنا أن نبارك هذه الشراكة المستمرة في الملتقى وسباق جوهرة تاج زايد، ونتمنى النجاح للجميع. وتمنى محمد الحربي مدير عام جمعية الخيول العربية، التوفيق والنجاح لهذا الملتقى للمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

ومن جانبه قال هادي العسكري ممثل «مبادلة»: يشرفنا أن نكون جزءاً من المهرجان، ونتمنى النجاح للملتقى وسباق جوهرة التاج.

وقال عبدالله الأحمد ممثل اتصالات: نتشرف بأن نتواجد معكم لنشهد سوياً افتتاح الملتقى برعاية المهرجان لتعريف العالم بأهمية الخيول العربية الأصيلة.

وأعربت خلود النعيمي، ممثل «الأعلاف الوطنية»، عن فخر الشركة بأن تكون الشريك الاستراتيجي والمشاركة في المهرجان للمرة السادسة على التوالي، مشيدة بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة محلياً وعالمياً.

وقال محمد عبدالله ممثل «المسعود للسيارات - نيسان»: يشرفنا دعم هذا الحدث الرياضي، وتمكين الشباب للوصول إلى أعلى المراتب كواجب وطني. وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي خيول الإمارات، وبقية الملاك والمدربين في السباق العالمي. وأسفرت القرعة التي يشارك فيها 16 خيلاً بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة لضيوف المهرجان وممثلي وسائل الإعلام، عن انطلاق «حميم» من البوابة (12)، و«اوتومان» من البوابة (10) وهما لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. وسينطلق «حيان» من البوابة (1)، و«تيما» من البوابة (8)، و«صمود» من البوابة (11)، وتعود ملكيتها إلى إسطبلات ياس العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما ينطلق «مجيب» لإسطبلات الأصايل من البوابة (14). وينافس من خيول الإمارات «أشتون تورتيس» لزياد كلداري، وينطلق من البوابة (3)، و«أزادي ستار» للإسطبلات الوطنية وينطلق من البوابة (7)، و«أيه أف البيرق» لخالد خليفة النابودة من البوابة (4)، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي من البوابة (6) وهي بوابات مميزة. ويمثل السعودية «ضرغام عذبة» لعذبة ريسنج وينطلق من البوابة (9) فيما يمثل الخيول القطرية «فيرست كلاس» لنايف الكعبي من البوابة (5)، و«ليدي برنسيس» المدافعة عن اللقب من البوابة (16)، و«جعفر» لعبدالله العطية من البوابة (15).

ويمثل الخيول العمانية «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية من البوابة (2)، فيما تنطلق «موندا» للوسمية ريسنج من البوابة (13).



لارا صوايا: أقوى أسبوع للخيول

قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أدارت مراسم القرعة، مع الإعلامي ديريك تومسون: إن المهرجان يقدم أقوى أسبوع للخيل العربية، متضمنة كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحمل اسماً غالياً، معلنة عن تخصيص 4 سيارات للجمهور في السباق الرئيس يوم 4 ديسمبر المقبل بمضمار أبوظبي.

وقالت أسماء الشامسي ممثلة الاتحاد النسائي: إن الاتحاد، وبدعم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سينظم مسابقة أجمل زي تراثي إماراتي خلال يوم السباق الرئيس، وخصصت سيارة نيسان صني لصاحبة المركز الأول، فيما تنال صاحبة المركز الثاني مجموعة عطور أريج الأميرات، وقسيمة مقدمة من المصممة العالمية منال عجاج، وقسيمة مقدمة من الدكتورة برانكا أزديك، وقسيمة مقدمة من شركة «مبادلة».

وتنال صاحبة المركز الثالث مجموعة عطور أريج الأميرات، وقبعة من المصمم رافال زلينسكي، وقسيمة مقدمة من الدكتورة برانكا ازديك، والمصممة العالمية منال عجاج، وقسيمة مقدمة من شركة «مبادلة».

ومن المركز الرابع إلى المركز العاشر هدايا وقسائم متنوعة مقدمة من الدكتورة برانكا، والمصمم رافال زلينسكي، والمصممة منال عجاج.



انطلاق جلسات الملتقى

يشهد الملتقى في يومه الأول ثلاث جلسات عن التحديات في سباقات الخيول العربية الأصيلة، ومستقبل رياضة سباقات الخيول العربية، وتربية الخيول، بمشاركة نحو (300) شخص من خبراء ومدربين وإعلاميين.

وتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.