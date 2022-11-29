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أبوظبي تستضيف القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»

أبوظبي تستضيف القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»
30 نوفمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، في نسختها الجديدة، المقرر أن تستمر لمدة يومين في الفترة من الغد بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.
وتناقش القمة المرتقبة التي يشارك فيها أكثر من 450 من قادة الرياضة حول العالم، أبرز مستجدات الرياضة بعنوان «رؤية 2030» المستوحاة من خطة حكومة أبوظبي طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة، ولبحث سبل كيف يمكن للرياضة أن تكون مساهمة في الاقتصاد واستدامته.
وتهدف استضافة القمة إلى مناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في قطاع الرياضة، ومعرفة التحديات والفرص، ولقاء القادة الرياضيين ببعضهم البعض في مكان واحد، للاستفادة من الخبرات، وتحويل الأفكار والآراء إلى واقع ملموس، إلى جانب تبادل المتحدثين في المنطقة وجهات النظر والرؤى الثاقبة بشأن كيفية تطور الرياضة وأين تكمن الفرص الطويلة الأجل.
ومن المقرر أن تُقام قمة هذا الحدث في مقر حلبة مرسى ياس الشهيرة، مما يوفر للحضور تجربة مميزة لا تُنسى للفعاليات الرياضية الرائعة التي تقدمها العاصمة أبوظبي.
من جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، جراء ثقة الاتحادات الدولية والشركاء العالميين، ونتيجة للعديد من العوامل المؤثرة التي صنعت الفارق وأحدثت التحول في مسيرة خطط التنظيم والريادة في استضافة الفعاليات».
وأضاف: «يسرنا استضافة القمة العالمية للقيادات الرياضية، ونرحب بجميع المشاركين في النسخة الجديدة التي ستقدم مجموعة مهمة من فرص التطوير والتقدم بصناعة الرياضة، بحضور ومشاركة نخبة القيادات في مجال الأعمال الرياضية».
من جهتها، عبرت لورا ماكوين المدير العام لـ «ليدرز» عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع مجلس أبوظبي الرياضي، مرحبة بالقادة المشاركين في النسخة المرتقبة، الذين سيبحثون على مدار يومين كيفية الارتقاء بواقع الرياضة وجعلها عنصراً أساسياً مساهماً في الاقتصاد.

أبوظبي
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