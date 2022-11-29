المنتخب الهولندي يتأهل للدور الثاني بثنائية في شباك قطر



الدوحة (د ب أ)

صعد المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني «دور الستة عشر» ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر بعدما تغلب على نظيره القطري 2 - صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح كودي جاكبو التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 26 ثم أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألف و784 مشجعاً.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط، حيث حسم تأهله اليوم بانتصار مثير على نظيره الإكوادوري 2 / 1.

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في المونديال بالهزيمة أمام نظيره الإكوادوري صفر / 2 ثم خسر في المباراة الثانية أمام السنغال 1 / 3، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة بثنائية في مواجهة هولندا ليصبح أول منتخب مستضيف للمونديال يخسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

بينما استهل المنتخب الهولندي مشواره بالفوز على السنغال 2 / صفر ثم تعادل مع الإكوادور 1 / 1 في المباراة الثانية، وحسم تأهله للدور الثاني اليوم بالفوز على العنابي القطري.

وحقق المنتخب الهولندي بذلك الفوز في جميع المباريات الست التي جمعته مع منتخبات آسيوية في كأس العالم، حيث كان قد تغلب على إيران 3 / صفر في 1978 وعلى السعودية 2 / 1 في 1994 وعلى كوريا الجنوبية 5 / صفر في نسخة 1998 وعلى اليابان 1 / صفر في 2010 وعلى أستراليا 3 / 2 في نسخة 2014، كذلك حافظ المنتخب الهولندي اليوم على سجله خالياً من الهزائم في آخر 16 مباراة له في دور المجموعات بالمونديال، حيث كان انتصار اليوم هو الثاني عشر له مقابل أربعة تعادلات في تلك المباريات.