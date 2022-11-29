السنغال يعزف لحن «ماما أفريكا» في المونديال



الدوحة (د ب أ)

اقتنص منتخب السنغال اليوم الثلاثاء بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الإكوادور، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب الهولندي صاحب الصدارة، واحتل المنتخب الاكوادوري المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع البطولة.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للاكوادور في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 70 سجل كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني.

وسيطر المنتخب السنغالي على ربع الساعة الأولى من المباراة، وحرم منافسه الاكوادوري من الاستحواذ على الكرة، كما خضع مهاجمه إينير فالنسيا لرقابة لصيقة من دفاع السنغال بقيادة كاليدو كوليبالي.

وأضاع هجوم السنغال المكون من الثلاثي إسماعيلا سار وإليمان ندياي وبولاي ديا، العديد من الفرص في ربع الساعة الأولى من المباراة، فيما حاول المنتخب الاكوادوري الاعتماد على الهجمات المرتدة.



ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، حصل المنتخب السنغالي على ضربة جزاء في الدقيقة 44 بعد عرقلة إسماعيلا سار داخل منطقة الجزاء من بييرو هينكابي مدافع المنتخب الاكوادوري، ليحتسب الحكم ضربة جزاء سددها إسماعيلا سار بنجاح في الشباك مسجلاً الهدف الأول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب السنغالي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب السنغالي سيطرته على الكرة فيما حاول المنتخب الاكوادوري تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه والعودة للمباراة من جديد.

وفي الدقيقة 67، سجل مويسيس كايسيدو هدف التعادل للمنتخب الاكوادوري بعدما تلقى كرة عرضية من ضربة ركنية وصلت إلى فيليكس توريس الذي مررها لكايسيدو ليضعها الأخير في الشباك.

ولم يهنأ المنتخب الاكوادوري بالتعادل، حيث نجح منتخب السنغال في إضافة الهدف الثاني عن طريق كاليدو كوليبالي في الدقيقة 70، بعدما تلقى ضربة حرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

وبعد الهدف الثاني شن المنتخب الاكوادوري العديد من الهجمات على مرمى السنغال محاولاً تعديل النتيجة لكنه فشل في مواجهة دفاع السنغال القوي الذي حافظ على النتيجة حتى نهاية المباراة ليفوز 1/2.