السنغال يرافق هولندا إلى دور الـ16 في المونديال



الدوحة (وكالات)



اقتنص منتخب السنغال بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، عقب فوزه المثير 2-1 على منتخب الإكوادور، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي كاليدو كوليبالي (70) هدفي منتخب السنغال الذي نال وصافة المجموعة، وسجل لاعب وسط برايتون الإنجليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور الذي خرج خالي الوفاض بعدما كان في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

وقاد النجم الصاعد كودي خاكبو منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي المونديال، بعد فوزه على الدولة المضيفة قطر 2-0 على استاد البيت في مدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وسجل خاكبو هدف الافتتاح (26) وفرنكي دي يونغ الثاني (50)، ليرفع منتخب هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن السنغال بطل أفريقيا الذي عوّض بدايته البطيئة من دون نجمه المصاب ساديو ماني، وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب الإكوادور 2-1 على استاد خليفة.