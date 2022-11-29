إشادة آسيوية بأداء طاقم التحكيم الإماراتي في المونديال

معتز الشامي (دبي)

أجاد الطاقم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله ومعاونيه محمد أحمد وحسن المهري، في إدارة المباراة الثانية بالمونديال، التي كلف بها أول من أمس بين الكاميرون وصربيا، والتي انتهت بنتيجة 3-3.

وقدم عبد الله أداءً مميزاً حصد إشادة واسعة، لعل أبرزها من إدارة الحكام بالفيفا، التي تتابع عن كثب أداء جميع القضاة في البطولة، بالإضافة إلى إشادة دائرة الحكام بالاتحاد الآسيوي وفق مصادر الاتحاد، حيث تلقى محمد عبد الله إشادة شامسول المدير الفني لدائرة الحكام بالاتحاد القاري وعضو إدارة الحكام بالفيفا.

وقد شهدت البطولة بعض الأخطاء التقديرية لبعض القضاة، كما تدخل «الفار» في العديد من القرارات، بينما نجح الطاقم الإماراتي في أن يكون أقل الأطقم اعتماداً على تقنية الفار، وهو ما وضح عبر الكفاءة الفنية التي أدار بها محمد عبد الله مباراته الأولى بين إسبانيا وكوستاريكا، وعلى الرغم من نهاية المباراة بسباعية نظيفة لمنتخب إسبانيا، وما سبقها من هجوم إعلامي إسباني على تكليف الطاقم الإماراتي بالمباراة، إلا أن الطاقم أجاد بالفعل وقدم مستوى مميزاً.

وبحسب المصادر حصد محمد عبد الله تقييماً مرتفعاً وصل إلى 8.7 درجة، وهو ما كان له أبلغ أثر في أن يتم تكليفه بمباراة ثانية في دور المجموعات، ما يعتبر تأكيداً من «فيفا» على تطور الطاقم والقدرات الفنية الكبيرة التي قدموها خلال المباراة الأولى.

وقد تألق طاقمنا الإماراتي ولفت الأنظار خلال مباراة الكاميرون وصربيا، وتشير المصادر إلى أن التقييم المتوقع للطاقم الإماراتي في المباراة الثانية سيكون بين 8.9 و9 درجات.

وقد حرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواصل مع الطاقم عقب المباراة للإشادة بالمستوى الذي قدموه في المونديال، وتشريف اسم الإمارات والتحكيم الوطني، كما أجرى محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام اتصالاً بالطاقم، وهنأهم على الأداء والمستوى المميز.

ومن جانبه أشاد محمد عمر بالمستوى الذي قدمه طاقم الإمارات في المونديال، وتابع: نحن سعداء بأداء طاقمنا الوطني في البطولة، لقد تألق محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري، وهو ما يعكس ثقة الفيفا فيهم بسبب منحهم مباراة ثانية بهذه السرعة، وقد أبلغت الطاقم أن فيفا سيكلفهم بمباراة ثانية بعد التألق في المباراة الأولى لثقتي في أن الأداء كان مميزاً بالفعل.

وتابع: إذا كنت مسؤولاً عن التقييم، يجب أن يحصد محمد عبد الله على أعلى تقييم في المباراة التي أدارها بين الكاميرون وصربيا.

وكان محمد عبد الله قد احتسب 41 خطأ خلال المباراتين بالمونديال، وفق أرقام موقع «إنسات» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، كما أشهر 6 بطاقات ولم يشهر أي بطاقة حمراء، كما لم يتدخل فار لتصحيح قرار اتخذه، وكان متوسط احتساب الأخطاء على البطاقات الملونة خلال المباراتين ما يصل إلى بطاقة صفراء لكل 8 أخطاء.

وعن توقعاته لمحمد عبد الله في قادم الجولات قال محمد عمر: أتوقع أن يستمر حتى الأدوار الإقصائية، يجب أن يواصل الطاقم بناء على تألقه لمرحلة ربع نهائي المونديال على أقل تقدير، حيث أتوقع أن يحصل على مباراة ثالثة، إن لم يكن في ختام مرحلة المجموعات فسيكون في دور الـ16 بالتأكيد، وبعدها في ربع نهائي البطولة.