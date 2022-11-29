الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديشامب: مبابي ليس مغروراً!

ديشامب: مبابي ليس مغروراً!
29 نوفمبر 2022 16:00

الدوحة (د ب أ)
نفى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ما يشاع حول غرور كيليان مبابي نجم فريقه، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جيرمان أي تأثير على اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس غداً «الأربعاء» في المونديال.
وبعد حسم التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، قرر ديشامب إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام «نسور قرطاج» غداً في ختام منافسات المجموعة الرابعة.
وقال ديشامب: «لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره، ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحاً».
وأضاف: «هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة».
وتابع: «يرغب في اللعب غداً، لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية هذا طبيعي».
وختم ديشامب بالقول: «من الممكن تخيل الكثير من الأمور، لكن لدي الكثير من العناصر آخذها في الحسبان، ومعلوماتي مباشرة».

أخبار ذات صلة
منطقة المشجعين في العين تستقطب عشاق المونديال
محسن مصبح: «مهارات الحُراس» ظاهرة المونديال!
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2022
ديدييه ديشامب
مونديال 2022
منتخب فرنسا
كيليان مبابي
آخر الأخبار
صناع محتوى
دنيا
صناع محتوى يعبّرون عن حُبهم للدولة في عيدها الـ 51
اليوم 19:21
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©