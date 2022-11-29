ديشامب: مبابي ليس مغروراً!

الدوحة (د ب أ)

نفى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ما يشاع حول غرور كيليان مبابي نجم فريقه، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جيرمان أي تأثير على اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس غداً «الأربعاء» في المونديال.

وبعد حسم التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، قرر ديشامب إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام «نسور قرطاج» غداً في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وقال ديشامب: «لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره، ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحاً».

وأضاف: «هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة».

وتابع: «يرغب في اللعب غداً، لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية هذا طبيعي».

وختم ديشامب بالقول: «من الممكن تخيل الكثير من الأمور، لكن لدي الكثير من العناصر آخذها في الحسبان، ومعلوماتي مباشرة».