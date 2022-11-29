قدوس... بائع «الفاكهة» الذي خطف الأضواء في كأس العالم

معتز الشامي (دبي)

أصبح لاعب وسط منتخب غانا محمد قدوس حديث كافة وسائل العالم العالمية، عقب الأداء المبهر الذي قدمه اللاعب الغاني مع منتخب النجوم السوداء خلال منافسات كأس العالم المقامة حالياً في الدوحة، ونجح قدوس في قيادة المنتخب الغاني، نحو تحقيق فوز صعب وتاريخي على حساب كوريا الجنوبية، حيث أحرز قدوس هدفين لمنتخب بلاده، من بينهما هدف تأمين الثلاث نقاط، بالإضافة إلى صناعته لهدف آخر أمام منتخب البرتغال في عودة غانا القوية، والتي لم يحالفهم الحظ خلال أحداث المباراة لإدراك التعادل وإحراج رفاق كريستيانو رونالدو.

وبدأت أندية ليفربول وأرسنال بالإضافة لتشيلسي، بخلاف وجود عرض من اليوفي، جميعهم يستهدفون قدوس سواء في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، أو في صيف 2023، حيث قفز سعر لاعب أياكس أمستردام إلى 5 ملايين يورو إضافية خلال المونديال بعدما كان قد وصل سعره قبل المونديال إلى 10 ملايين، وعقب تألقه في أول مباراتين بات سعره 15 مليوناً بحسب موقع «ترانسفير ماركت العالمي».

ولد قدوس في الثاني من أغسطس عام 2000 بمقاطعة نيما في العاصمة أكرا، في عائلة فقيرة إذ كانت والدته تمتلك متجراً صغيراً تبيع فيه المواد الغذائية، مثل الخضروات والفاكهة والزيوت، وقد كان يعاونها في بيع الخضروات والفواكه وهو طفل.

بدأ قدوس مشواره مع كرة القدم مع أكاديمية «Right to Dream» الغانية التي انضم إليها في سن 12 عاماً، قبل أن يتركها ويسافر إلى الدنمارك لينتقل إلى نادي نوردشيلاند الدنماركي عام 2018.

وأصبح قدوس تاسع أصغر لاعب يشارك مع الفريق الدنماركي عبر تاريخه، عندما لعب أول مباراة له ضد بروندبي التي انتهت بهزيمة نوردشيلاند بهدفين دون مقابل.

ولفت تألقه البارز وتسجيله 14 هدفاً مع النادي الدنماركي خلال عامين، أنظار نادي أياكس، والذي انتقل إليه قدوس في 16 يوليو عام 2020 مقابل 9 ملايين يورو، حيث وقع على عقد مدته 5 سنوات.

ولعب النجم الغاني تحت قيادة مدرب أياكس في ذلك الوقت، إريك تين هاج، والذي أصبح المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد، حيث إنه لعب أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول في 21 أكتوبر 2020.

ولسوء حظه، لم يكن ظهوره الأوروبي الأول على ما يرام، حيث تم استبداله بعد خمس دقائق فقط من مشاركته عقب تعرضه لإصابة قوية في بتمزق في الغضروف، الأمر الذي أبعده لعدة أشهر عن الملاعب، قبل أن يعود بعد غياب استمر لخمسة أشهر، وتحديداً من الجولة الـ22 في الدوري الهولندي، ليسجل بعد ذلك 3 أهداف في 13 مباراة لعبها.

وكان موسم 2021-22 هو الأسوأ له، حيث لم يشارك بانتظام مع أياكس، إذ أنه خاض 25 مباراة في جميع المسابقات ولكن أغلبها كان يدخل المباراة كبديل، وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط، إذ عانى من إصابات كثيرة منعته من المشاركة، كما غاب عن منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2021، وخلال الموسم الحالي، لعب قدوس 23 مباراة مع أياكس في كافة المسابقات، حيث نجح في تسجيل 11 هدفاً وصناعة هدفين آخرين.

قدوس يرتدي الرقم 20 لناديه وبلده، ومع ذلك، فإن أسلوبه هو أسلوب الرقم 10 الكلاسيكي في غانا، ولكن ارتداء القميص رقم 10 للمنتخب الوطني هو عمل جاد وهناك دائماً نقاش ساخن حول من يستحق ذلك في المنتخب الغاني، ورداً على سؤال يتعلق بتخوفه من ارتداء الرقم 10 مع غانا في المستقبل قال بثقة في مقابلة الجارديان:«أنا أثقل من رقم 10 نفسه. لا يوجد رقم يخيفني».

من جهة أخرى، بات قدوس هو نجم غانا الأكثر لفتاً للأنظار الآن ويكفي أن جماهير الكرة في غانا أطلقت هاشتاج «قدوس دريم» الذي بات منتشراً في العالم، ليعكس بداياته عندما كان في أكاديمية دريم الغانية.