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«شراع 22» يرسم لوحة بحرية في «دبي هاربور»

«شراع 22» يرسم لوحة بحرية في «دبي هاربور»
29 نوفمبر 2022 21:00

 
دبي (الاتحاد)
تشهد شواطئ جميرا ظهر السبت المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي 2022-2023)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع العيد الوطني الواحد والخمسين.
ويأتي السباق الكبير ضمن سلسلة فعاليات ينظمها النادي احتفالاً بالمناسبة الوطنية الكبيرة، حيث ازدان مقر النادي بحلة زاهية في مقره الكائن في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي)، ومن المنتظر أن ترفع القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً أشرعتها مجددة صور الماضي الجميل الذي ارتبط بحياة الآباء والأجداد.
وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في التظاهرة عبر البوابة الإلكترونية أو بالتأكيد على التسجيل من خلال قائمة المشاركين السابقة، وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة يوم غد وإعلان قائمة القوارب المشاركة في سباق السبت. 

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