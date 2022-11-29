جارديم لـ «الاتحاد»: مبابي «رهان حياتي»

مراد المصري (دبي)

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، وصاحب المسيرة الحافلة مع فرق عدة أبرزها موناكو الفرنسي والهلال السعودي، أن قراره بالرهان على موهبة الفرنسي كيليان مبابي عندما أشركه للمرة الأولى مع الفريق الأول بعمر 16 عاماً و347 يوماً، كان القرار الأفضل في حياته، وأن ما يقدمه اللاعب في كأس العالم الحالية بمثابة خطوة في مسيرة قابلة للارتقاء أكثر من ذلك.

جارديم الذي كان مدرباً لموناكو أدرك موهبة مبابي منذ اللحظة الأولى، فلم يتردد في نقله مباشرة بعد أسابيع معدودة من فريق الرديف إلى الفريق الأول في موسم 2015 - 2016، حيث ساهم في الموسم التالي في بلوغ الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: «أتذكره جيداً كيف كان رغم عمره الصغير قوياً وسريعاً للغاية، والأهم قدرته على التكيف مع الخطط الفنية، عملت معه سنتين في موناكو، ولم أتردد أبداً بالدفع به في الفريق الأول رغم أنه كان على وشك أن يتم عامه السابع عشر، رهاني لم يخب بسببه، وسعيد لما مرت به مسيرته لحد الآن».

أضاف: «بالحديث عن أهم لاعب موهوب شاب عملت معه بالتأكيد مبابي يأتي بالمرتبة الأولى، عملت مع الكثير من اللاعبين عندما كانوا شباباً صاعدين مثل بيرناردو سيلفا، فابينيو وليمار وغيرهم، لكن مبابي بالتأكيد يبقى الأفضل».

وحول ما وصل إليه اللاعب في مسيرته، حيث يتألق في قيادة فرنسا بكأس العالم في محاولة الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، قال: «رغم مستواه الحالي، لكنني أظن أنه ما زال قادراً على التطور، وأراه أفضل لاعب في العالم بلا منازع خلال العامين المقبلين.

وعبر جارديم عن سعادته بما حققه المنتخب السعودي في المونديال، وقال أنه ليس متفاجئ بالنظر لمعرفته الجيدة باللاعبين، لقد عملت مع نحو 7 إلى 8 لاعبين في المنتخب، لذلك لم تكن مفاجئة لي ما نراه في الوقت الحالي، حيث إن هؤلاء اللاعبين حققت معهم لقب دوري أبطال آسيا قبل عامين ولديهم الجودة اللازمة، وشعرت بالسعادة لتفوقهم على الأرجنتين في المباراة الأولى».

وتابع: «أشعر بالثقة أن المنتخب السعودي سيكون قادراً على القيام بأكثر من ذلك، خصوصاً في مواجهة المكسيك التي بإمكانه الخروج منها بالنتيجة الإيجابية المطلوبة في حال واصل اللعب بهذا الأداء».

وبخصوص منتخب بلاده البرتغال، قال: «أظن أن حسمهم مسألة الصعود من دور المجموعات من شأنه أن يجعلهم قادرين على التركيز فيما تبقى من المونديال، الفريق قادر على تقديم بطولة جيدة ولديه عناصر لازمة لتحقيق ذلك».

ودافع جارديم عن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، وقال: «إنه المدرب الأفضل للمنتخب، الأكثر تحقيقاً للانتصارات في البرتغال، والذي قاد المنتخب للفوز بلقب أمم أوروبا، لديه من الخبرة ما تكفي لتحقيق المطلوب مع الفريق».

واعتبر جارديم أن مواطنه كريستيانو رونالدو أسكت المشككين بظهوره الحالي في المونديال، وقال: «إنه لاعب مهم للغاية، وما زال يقدم أداءً جيداً، ووجوده مهم للمنتخب.

وختم: وجود رونالدو في صفوف المنتخب ليس الحافز الوحيد لتحقيق اللقب للبرتغال، كل أمر مرتبط بالمونديال محفز من أجل الفوز.