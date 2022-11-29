إطلالة جديدة لبطولة العالم لكرة السلة الثلاثية من ياس باي



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، خلال الفترة 10-11 ديسمبر في جزيرة ياس، على الواجهة البحرية الأحدث في إمارة أبوظبي «ياس باي».

ويشارك 12 فريقاً عالمياً زاخراً بالمواهب الفذة، نخبة من اللاعبين العالميين، بدءاً من الفائزين بالميداليات الأولمبية وانتهاءً بأعظم الأسماء اللامعة في كرة السلة الثلاثية، ما يضفي مزيداً من الأجواء الممتعة والحماسية للجماهير المتشوقة لمشاهدة لاعبيهم المفضلين. ويمثل فريقا أوب وليمان (صربيا)، وبرينستون وأوماها (الولايات المتحدة الأميركية)، وأمستردام وأترخت (هولندا)، وأنتويرب (بلجيكا)، وريجا (لاتفيا)، وفيينا (النمسا)، وساكياي (ليتوانيا)، وأولانباتار (منغوليا)، ولوزان (سويسرا)..

من جانبه رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالفرق المشاركة في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، مؤكداً أن استضافة النهائيات تعد إنجازاً جديداً للعاصمة أبوظبي في استقطابها لأضخم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي حرص من خلال هذه الاستضافة العالمية على تنظيم بطولة مجتمعية مفتوحة لجميع فئات المجتمع شهدت مشاركة كبيرة، بهدف جعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، وارتقاءً بجودة الحياة في أبوظبي.

واختتم العواني قائلاً: «ستستضيف جزيرة ياس وتحديداً الواجهة البحرية «ياس باي» منافسات البطولة المرتقبة، حيث الموقع المميز على الطرف الجنوبي لجزيرة ياس والإطلالة الخلابة على المياه الصافية للخليج العربي، وهو ما يجعلها المركز الترفيهي المثالي ليلاً ونهاراً في جزيرة ياس.

وقال أجنيس سافارز، كابتن فريق ريجا:«شاركنا في المنافسات التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي، وقدمنا أداءً رائعاً، لا يمكن نسيانه. تشهد بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية زخماً كبيراً في البلد المستضيف، وتتجسد الروح الرياضية في كافة تفاصيل الحدث حول العالم، وخصوصاً في أبوظبي، ما يمنحنا دافعاً أكبر لتقديم أفضل ما لدينا من مواهب، حيث نتطلع إلى خوض غمار المنافسة في ديسمبر ومواصلة نشر الرياضة التي نحبها».

وستوفر قرية الفعاليات المخصصة للجماهير الحاضرة، ولعشاق كرة السلة والعائلات على حدٍ سواء، العديد من الأنشطة المصاحبة، بما في ذلك عربات الطعام، والموسيقى، ومنطقة إحماء اللاعبين، والمتاجر المتخصصة ببضائع كرة السلة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المسابقات الترفيهية الأخرى. كما تشهد قرية الفعاليات، مسابقة البطولات الأربع الشهيرة، ومسابقة ركلات الترجيح، وألعاب كرة السلة البهلوانية الشهيرة، وصور للوجه.