الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«رعد الشمال» بطل ثاني جولات «أبوظبي الكبرى للكنعد»

«رعد الشمال» بطل ثاني جولات «أبوظبي الكبرى للكنعد»
29 نوفمبر 2022 14:00


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرزوقي بطل المحترفين في «الفلاي بورد»
«زفان» يُحلق بلقب غنتوت للبوانيش الشراعية

كرم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الأبطال والفائزين في منافسات الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 400 قارب. وتفوق في ثانية جولات البطولة بإحراز المركز الأول مبارك محمد راشد المنصوري من فريق رعد الشمال بتحقيق وزن قدره 30.06 كيلوجرام، في حين حل في المركز الثاني أحمد سلطان المنصوري من فريق الظفرة بتحقيق وزن قدره 25.58 كيلوجرام، وجاء في المركز الثالث سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار بتحقيق وزن قدره 24.23 كيلوجرام.
كرم الفائزين في احتفالية جميلة نظمها النادي، سالم الرميثي، مدير عام النادي، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي، عضو اللجنة التحكيمية للمنافسة، وخليفة السويدي، مشرف عام المنافسة، كما تم تكريم فرق أصحاب الهمم المشاركة في البطولة للمرة الأولى من خلال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما قام بتكريم فرق أصحاب الهمم نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد لأصحاب الهمم.
حظيت الجولة بمشاركة كبيرة تمثلت في 400 قارب سعياً للبحث عن الوزن الأكبر والأعلى في هذه الجولة، وتعد هذه البطولة من المنافسات القليلة التي يكون فيها الاعتماد في تطبيق القوانين واللوائح على المشاركين أنفسهم من خلال عملية الصيد.
من ناحيته، وجه سالم الرميثي، مدير عام النادي، التهنئة إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضات البحرية وعلى هذا اللون من الرياضة بالتحديد الذي يدعم الحفاظ على الموروث الشعبي، وقال: «دعم مثل هذه البطولة وتطويرها بشكل دائم مهم جداً من أجل نقل الرسالة عبر الأجيال والحفاظ على أحد أهم ألوان الموروث الشعبي»، وشدد على أن هذه الجولة قد سجلت مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين والبحارة، وقال: «وصل عدد المشاركين إلى 400 قارب، وهو رقم تجاوز الجولة الماضية بنسبة كبيرة، ونسعى من خلال الجولة المقبلة إلى أن يزيد هذا الرقم ونصل لمستويات أفضل».
وبارك سالم الرميثي لأصحاب المراكز الأولى من خلال المنافسة، مؤكداً أن الوصول لتحقيق الأوزان الأعلى من خلال المنافسة وتحقيق أرقام قوية ليس بالأمر السهل ويحتاج لصبر وتأن في عملية الصيد.

نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
صيد الكنعد
سالم الرميثي
آخر الأخبار
صناع محتوى
دنيا
صناع محتوى يعبّرون عن حُبهم للدولة في عيدها الـ 51
اليوم 19:21
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©