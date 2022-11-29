«رعد الشمال» بطل ثاني جولات «أبوظبي الكبرى للكنعد»



أبوظبي (الاتحاد)

كرم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الأبطال والفائزين في منافسات الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 400 قارب. وتفوق في ثانية جولات البطولة بإحراز المركز الأول مبارك محمد راشد المنصوري من فريق رعد الشمال بتحقيق وزن قدره 30.06 كيلوجرام، في حين حل في المركز الثاني أحمد سلطان المنصوري من فريق الظفرة بتحقيق وزن قدره 25.58 كيلوجرام، وجاء في المركز الثالث سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار بتحقيق وزن قدره 24.23 كيلوجرام.

كرم الفائزين في احتفالية جميلة نظمها النادي، سالم الرميثي، مدير عام النادي، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي، عضو اللجنة التحكيمية للمنافسة، وخليفة السويدي، مشرف عام المنافسة، كما تم تكريم فرق أصحاب الهمم المشاركة في البطولة للمرة الأولى من خلال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما قام بتكريم فرق أصحاب الهمم نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد لأصحاب الهمم.

حظيت الجولة بمشاركة كبيرة تمثلت في 400 قارب سعياً للبحث عن الوزن الأكبر والأعلى في هذه الجولة، وتعد هذه البطولة من المنافسات القليلة التي يكون فيها الاعتماد في تطبيق القوانين واللوائح على المشاركين أنفسهم من خلال عملية الصيد.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي، مدير عام النادي، التهنئة إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضات البحرية وعلى هذا اللون من الرياضة بالتحديد الذي يدعم الحفاظ على الموروث الشعبي، وقال: «دعم مثل هذه البطولة وتطويرها بشكل دائم مهم جداً من أجل نقل الرسالة عبر الأجيال والحفاظ على أحد أهم ألوان الموروث الشعبي»، وشدد على أن هذه الجولة قد سجلت مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين والبحارة، وقال: «وصل عدد المشاركين إلى 400 قارب، وهو رقم تجاوز الجولة الماضية بنسبة كبيرة، ونسعى من خلال الجولة المقبلة إلى أن يزيد هذا الرقم ونصل لمستويات أفضل».

وبارك سالم الرميثي لأصحاب المراكز الأولى من خلال المنافسة، مؤكداً أن الوصول لتحقيق الأوزان الأعلى من خلال المنافسة وتحقيق أرقام قوية ليس بالأمر السهل ويحتاج لصبر وتأن في عملية الصيد.