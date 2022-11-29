23 فعالية تتصدر احتفالية «عيد الاتحاد» في دبي

دبي (الاتحاد)



تشهد دبي تنظيم 23 فعالية رياضية دولية ومجتمعية متنوعة في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، تتصدرها 6 فعاليات رياضية دولية، أبرزها رالي دبي الصحراوي، سباعيات طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، كأس الإمارات لليوم الوطني للبولو، سباق الشندغة لقوارب التنين، وسباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً.

وينطلق رالي دبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الخميس في دبي فستيفال سيتي ويستمر حتى 3 ديسمبر، ويمثل الجولة الختامية لكل من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا)، وبطولة العالم للدراجات النارية (فيم)، ويشارك فيه نخبة من أقوى السائقين والدراجين في العالم.

وتنطلق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي إحدى جولات سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي الخميس وتستمر حتى 3 ديسمبر، ويشارك فيها مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم، وتشهد حضور أكثر من 100 ألف مشجع في المدرجات على مدار أيام البطولة.

وتشمل منافسات الرجال مشاركة 16 فريقاً من أبرزها أستراليا صاحبة المركز الأول عالمياً، وفيجي الحائزة ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، وفرنسا صاحبة المركز الثالث على العالم، وتتوزع الفرق على مجموعات يلعب كل منها على ملعب منفصل، فيما تشهد منافسات السيدات مشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاثة ملاعب تتضمن فرق أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين وفرنسا ونيوزيلاندا وبريطانيا والبرازيل وفيجي وأيرلندا وإسبانيا واليابان.

وتنطلق منافسات النسخة العاشرة من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» يوم الجمعة في قاعة كوكاكولا أرينا، بمشاركة 40 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية من الرجال والسيدات وتستمر حتى 4 ديسمبر، وتم اختيار المشاركين من خلال المنافسات التأهيلية التي أقيمت في مختلف دول العالم على مدار 3 أسابيع، حيث تأهل 20 من الرجال و20 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم سيتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم، وسيتم بث فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة وعلى قناة البطولة على منصة «يوتيوب»، وتعد «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» هي أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 4 ديسمبر سباق دبي للسفن الشراعية المحلية (60) قدماً وينطلق سباق الشندغة لقوارب التنين يوم 3 ديسمبر وتنظمه شركة سايرنز للفعاليات الرياضية في مياه الشندغة ووتر فرونت أمام متحف الشندغة، ويستمر على مدار يومين، كما ينظم نادي دبي لزوارق الشاطئ والإبحار بطولة نادي دبي للشراع الحديث - رجاتا التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بالإضافة إلى سباق كاليبوت للقوارب الشراعة الحديثة.

وينظم نادي دبي للبولو والفروسية بطولة «كأس الإمارات اليوم الوطني للبولو» يوم 3 ديسمبر، كما ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات بطولة «كأس اليوم الوطني للبولو» التي تستمر حتى 3 ديسمبر وينظم نادي الحبتور أيضاً بطولة الحبتور للقفز بالخيول يوم 2 ديسمبر.

وتقام بطولة مونتجمري للجولف يوم 3 ديسمبر وينظمها نادي مونتجمري للجولف، وتنظم أكاديمية أليسا الرياضية بطولة الكرة الطائرة في مدرسة الاتحاد الخاصة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، كما تنظم شركة هوباتيك للخدمات الرياضية سباق الدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية ضمن سلسلة العودة على سباقات الدراجات الهوائية والذي يستمر خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وينظم شركة فريق الرياضات الإماراتي فعالية اليوم الوطني للجري والمشي على شاطئ الممزر يوم 2 ديسمبر، ويقام سباق سكيتشرز للجري يوم 2 ديسمبر في مضمار ميدان وتنظمه أكاديمية سوبر سبورتس، ويقام سباق كيو 4 للجري في مضمار ميدان يوم 3 ديسمبر وينظمه نادي سفيتا للتدريب.

وتقام بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة في مدرسة ستار الدولية يومي 3 و4 ديسمبر وتنظمها أكاديمية إنترديف الرياضية.