ختام الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية «C» للمدربين

دبي (الاتحاد)



اختتمت أمس الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (C) لمدربي فئة البراعم في أندية الدولة، والتي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار خمسة عشر يوماً، بمشاركة 24 دارساً.

وتأتي هذه الدورة ضمن دعم واهتمام اتحاد الكرة بتوفير كل الإمكانيات لتطوير الكوادر الفنية المواطنة والمُقيمة في دولة الإمارات، سواء في الأندية أو على مستوى منتخباتنا الوطنية، ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ على الساحة التدريبية، وتطبيقها والاستفادة منها للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين.

وتمنح الرخصة الآسيوية (C) المدرب الفرصة في خوض مجال التدريب لفرق البراعم في الأندية والأكاديميات الخاصة بالدولة من 6 أعوام إلى 12 عاماً.

وتم خلال الدورة تقييم المدربين من خلال إجراء اختبارات نظرية شملت كل الموضوعات التي تمت مناقشتها في المحاضرات، والتي تناولت مهنة المدرب وتنظيم الوحدة التدريبية والمباريات المصغرة للاعبين الصغار، فيما شملت الاختبارات العملية كيفية إدارة المدرب للحصة التدريبية، وكيفية التدرج في التدريبات بداية من فترة الإحماء ثم الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية، وصولاً إلى الجزء الأخير وهو التهدئة «عمليات الاستشفاء».

وسيقوم محاضرو الإدارة الفنية باتحاد الكرة في الفترة القادمة بمتابعة المدربين من خلال حضور التدريبات والمباريات خلال الموسم الرياضي للتقييم المستمر لكل مدرب على حدة، وذلك ضمن اشتراطات تجديد الرخصة التدريبية بشكل سنوي، إضافة لمشاركتهم في ورش العمل التي ستعقد طوال الموسم الرياضي الحالي والتي تستهدف تطوير الخبرات، ويحق للمدرب الحاصل على الرخصة (C) التقدم لنيل الرخصة الأعلى (B) بعد مرور عامين كاملين، شريطة أن يكون تقييمه خلال تلك الفترة يؤهله لذلك.