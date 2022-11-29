«شبيه نيمار» يخطف الأضواء في مدرجات 974



رضا سليم (دبي)

خطف شبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأضواء في مدرجات ملعب 974 خلال مباراة البرازيل وسويسرا ضمن الدور الثاني للمجموعة السابعة، حيث فوجئ الجمهور بتواجد شخص يشبه نيمار يجلس معهم بالمدرجات ويقوم بنفس طريقة النجم البرازيلي، ورغم أن جماهير كثيرة أدركت أنه ليس نيمار، إلا أن عدداً كبيراً منهم ركض نحوه لالتقاط صورة تذكارية معه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأحد الجماهير بسبب الشبه الكبير بينه والنجم البرازيلي نيمار، والتقطت الكاميرات التليفزيونية المشجع في المدرجات والجماهير تحاول التصوير معه اعتقاداً منها أنه اللاعب البرازيلي.

والمثير أن مراسل «فوكس سوكر» سقط في فخ الخداع بعدما نشر فيديو لشبيه نيمار يسير بشكل طبيعي في شوارع قطر، محاطاً بأشخاص يرتدون طقم البرازيل، وعدد من المشجعين، وكتب تحته: «نيمار يمشى في الدوحة» إلا أن جماهير السامبا سارعوا إلى تصحيح المعلومة وعلقوا بشكل طريف:«تحديث، نيمار لديه دوبلير مقنع جداً».

ويغيب نيمار نجم السامبا عن مباريات منتخب بلاده في الدور الأول بسبب الإصابة في الكاحل التي لحقت به في المباراة الأولى أمام صربيا.

وكتب نيمار على حسابه بـ «الإنستجرام»: «لا شيء في حياتي جاء بسهولة، كنت دائماً أكافح من أجل أحلامي وأهدافي. لم أتمنّ السوء لأي أحد وأمدّ يد العون دائماً لمن يحتاجه. أنا مصاب، نعم وهذا ليس شيئاً لطيفاً، إنه مؤلم في نفس الوقت».