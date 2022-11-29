«الفجيرة للفنون القتالية» يحرز كأس اليوم الوطني للمصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة تألقه، بفوزه بلقب بطولة اليوم الوطني للمصارعة الـ 51 لعام 2022 لفئة البراعم التي أقيمت أمس بالصالة الرياضية بمدرسة الأنصار العالمية في الشارقة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف نادي الفجيرة إنجازاً جديداً لخزينته الذهبية بعد فوزه مؤخراً بلقب بطولة الناشئين للمصارعة ضمن دورة كلباء للألعاب الرياضية الشاطئية لعام 2022.

شهدت بطولة اليوم الوطني مشاركة مميزة من أبطال المستقبل وأسفرت عن تتويج فريق الفجيرة الذهبي برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وفي المركز الثاني حل فريق نادي خورفكان برصيد 9 ميداليات منها 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان، وفي المركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس البرونزي برصيد 7 ميداليات منها واحدة ذهبية وفضيتان و4 برونزيات.

وعلى المستوى الفردي، توج من فريق نادي الفجيرة البطل بالميداليات الذهبية كل من عبد العزيز مسعود في وزن تحت (30 كجم) وراكان حمد في وزن تحت (38 كجم)، ومسعود محمد في وزن تحت (46 كجم) وخالد عبدالله في وزن تحت (55 كجم)، وطاهر حمزة، في وزن تحت 60 كجم. وحقق ذهبيات فريق خورفكان الوصيف عيسى حميد في وزن تحت 38 كجم، ومحمد شكر في وزن تحت 50 كجم، ومايد عبدالله في وزن تحت 66 كجم. أما ذهبية فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فحققها كمال سميح.

وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، يرافقه شعبان السيد، المدير الفني للاتحاد، بتتويج الفائزين الأوائل.