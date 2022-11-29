68 ميدالية حصاد أصحاب الهمم في «عالمية» الإعاقة الحركية

معتز بكر (لشبونة)



حقق المنتحب الوطني لأصحاب الهمم 14 ميدالية جديدة في اليوم الختامي لدورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي استضافتها مدينة «فيا ريال» الساحلية في لشبوبة على مدار ثلاثة أيام، ليصل الحصاد الوفير إلى 68 ميدالية، منها خمسة وعشرون ذهبية في ألعاب القوى ورفعات القوة والسباحة.

وبهذا الرصيد من الذهب حلّ منتخب الإمارات ثالثاً من بين المنتخبات المشاركة بعد الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأوّل والجزائر في المركز الثاني.

وفي ختام منافسات اليوم الأخير للألعاب العالميّة، حصد المنتخب الوطني أربعة عشر ميدالية، منها خمس ذهبيات عن طريق كل من محمد الكعبي في رمي الرمح فئة F35/36، يحيى البلوشي في القفز لفئة T46، بدر الحوسني في سباق 5000م فئة T54، سارة الجنيبي في دفع الجلة فئة F33 وأحمد نوّاد الذي أحرز خامس الذهبيات خلال البطولة في سباق 400م فئة T34/54.

كما أحرز فضيّات اليوم الثالث والأخير للبطولة كل من عبّاد علي في رمي القرص لفئة F37/38، بدر الحوسني في سباق 400م لفئة T54، محمد المزروعي في سباق 400م لفئة T34/52/53، محمد الشحّي في سباق 400م لفئة T34/54 ومريم الزيودي في رمي القرص لفئة F40/41/46.

هذا بالإضافة إلى فوز كل من يحيى البلوشي، أحمد الحوسني، نورة الكتبي وراشد المُحرّم بالميداليات البرونزيّة في ألعاب القوى.

ولم يكتفِ الأبطال بإحراز ثمانية وستّين ميدالية على مدار أيام البطولة بل وتهاوت الأرقام أمام صلابة وعزيمة أبناء المنتخب الوطني من أصحاب الهمم، حيث حققت نورة الكتبي رقماً آسيويّاً جديداً في رمي الصولجان، كما كسرت ذكرى الكعبي الرقم الآسيوي في رمي القرص لفئة F32، كما باتت الأرقام الآسيوية في دفع الجلّة ورمي القرص لفئة F40 في جعبة لاعبة المنتخب الوطني مريم الزيودي.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن فخره الشديد بما حققه أبطال المنتخب الوطني من إنجازات في الألعاب العالمية «IWAS» وهنأ جميع أعضاء الوفد الإماراتي من لاعبين أثبتوا جدارتهم بإحراز المراكز المتقدّمة بين أفضل المستويات العالمية، وكذلك جهاز فنّي وإداري كان وراء الإنجاز بالتفاني والعمل الدؤوب. وأضاف ابن خادم أن ما حققه الأبطال يحتّم علينا جميعاً الاستمرار في تقديم الدعم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتقديراً لما يحققوه من إنجاز.