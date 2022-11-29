الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العرياني يتصدر تصنيف رماة «التراب»

العرياني يتصدر تصنيف رماة «التراب»
29 نوفمبر 2022 11:30

العين (الاتحاد)
أحرز وليد العرياني كأس البطولة الخامسة والتقييم الرابع للاعبي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ليصبح المصنف رقم واحد بالدولة في أول تصنيف للرماة الذي حدده اتحاد الرماية من أجل تحديد المشاركين في الدورات والبطولات الخارجية.
كان العرياني قد تصدر البطولة التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والجولف برصيد 116 طبقاً، والثاني أحمد يحيى الحمادي برصيد 114 طبقاً، وحل مشعل البناي في المركز الثالث برصيد 111 طبقاً بعد فك الاشتباك مع سيف الشامسي بالطلقات الذهبية لتساويهما في الرصيد، وتبعهما في المركز الخامس ظاهر العرياني برصيد 110 أطباق، ويحيى المهيري سادساً برصيد 107 أطباق، ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم سابعاً برصيد 98 طبقاً، وخالد حرقوص 98 طبقاً أيضاً، ثم سعيد البلوشي 90 طبقاً، ومبارك المنصوري ثم أحمد على الديري وعبد الله الديري.
وعلى صعيد أصحاب الهمم، فاز محمد الهاشمي بالمركز الأول برصيد 97 طبقاً، والثاني محمد الحبسي برصيد 95 طبقاً، ثم سيف الحميري ثالثاً برصيد 86 طبقاً، ثم سعيد المزروعي رابعاً برصيد 82 طبقاً.
وفازت عائشة الياسي بالمركز الأول في فئة السيدات برصيد 93 طبقاً، وحلت فاطمة مبارك في المركز الثاني برصيد 90 طبقاً، ونالت عائشة بنت حاتم الميدالية البرونزية برصيد 56 طبقاً.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن التشكيلة النهائية لمنتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» لتمثيل الدولة في جميع البطولات الخارجية لموسم 2023 خلال اليومين المقبلين.

أخبار ذات صلة
منتخبنا يفوز على كوريا واليابان في «آسيوية الرجبي»
العرياني يتصدر تقييم رماية «التراب»
الرماية
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
وليد العرياني
آخر الأخبار
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©