العرياني يتصدر تصنيف رماة «التراب»

العين (الاتحاد)

أحرز وليد العرياني كأس البطولة الخامسة والتقييم الرابع للاعبي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ليصبح المصنف رقم واحد بالدولة في أول تصنيف للرماة الذي حدده اتحاد الرماية من أجل تحديد المشاركين في الدورات والبطولات الخارجية.

كان العرياني قد تصدر البطولة التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والجولف برصيد 116 طبقاً، والثاني أحمد يحيى الحمادي برصيد 114 طبقاً، وحل مشعل البناي في المركز الثالث برصيد 111 طبقاً بعد فك الاشتباك مع سيف الشامسي بالطلقات الذهبية لتساويهما في الرصيد، وتبعهما في المركز الخامس ظاهر العرياني برصيد 110 أطباق، ويحيى المهيري سادساً برصيد 107 أطباق، ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم سابعاً برصيد 98 طبقاً، وخالد حرقوص 98 طبقاً أيضاً، ثم سعيد البلوشي 90 طبقاً، ومبارك المنصوري ثم أحمد على الديري وعبد الله الديري.

وعلى صعيد أصحاب الهمم، فاز محمد الهاشمي بالمركز الأول برصيد 97 طبقاً، والثاني محمد الحبسي برصيد 95 طبقاً، ثم سيف الحميري ثالثاً برصيد 86 طبقاً، ثم سعيد المزروعي رابعاً برصيد 82 طبقاً.

وفازت عائشة الياسي بالمركز الأول في فئة السيدات برصيد 93 طبقاً، وحلت فاطمة مبارك في المركز الثاني برصيد 90 طبقاً، ونالت عائشة بنت حاتم الميدالية البرونزية برصيد 56 طبقاً.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن التشكيلة النهائية لمنتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» لتمثيل الدولة في جميع البطولات الخارجية لموسم 2023 خلال اليومين المقبلين.