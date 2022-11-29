44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»

عجمان (الاتحاد)

نظم مركز «كواترو» الرياضي، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، دورة تدريبية بعنوان «الأكاديميات الكروية بين الواقع والطموح»، بمقر مركز الشباب في عجمان، ضمن أجندة مذكرة التفاهم الموقعة بين الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، ومركز كواترو الرياضي.

وحاضر في الدورة، الدكتور موسى عباس، الأكاديمي والباحث في شؤون الرياضة، وذلك بمشاركة 44 من الكوادر العاملة في مجال الأكاديميات الرياضية، بحضور أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي، وعلي ثاني، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة السابق، ومحمد خميس راشد النقبي، أمين عام اتحاد رفع الأثقال، وسعيد العاجل، الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، والمذيع سعيد المعمري من أبوظبي الرياضية.

وتناولت محاور الدورة التعريف بأكاديميات كرة القدم، وأهداف الأكاديميات وهيكلتها التنظيمية، وتطرقت الدورة إلى كيفية بناء الوعي والفكر الاحترافي للاعبين من خلال المؤسسة أو الأكاديمية، والحديث عن مفردات الحياة اليومية المثالية للرياضي المحترف.

ويهدف التعاون بين «الأولمبية» و«كواترو» إلى رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في مجال الرياضة، من مدربين وإداريين ومديرين تنفيذيين، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، وإلى تعزيز وتقوية التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي، وذلك عن طريق تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية بشكل دوري شهرياً، ويتم منح شهادات للحضور معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية