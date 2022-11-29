أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أن يتمكن من العودة مجدداً إلى قطر لمشاركة منتخب «الديوك» في استكمال مغامرة كأس العالم، بعد أن أفادت تقارير صحفية عديدة بأنه شفي من الإصابة التي أُبعد من أجلها وأصبح بمقدوره اللعب.

وسيطرالحديث عن عودة بنزيمة على كثيرمن التقارير الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة طوال ليلة أمس، غير أن موقع جول العالمي استبعد حدوث ذلك وإن كان اعترف بأن لائحة البطولة تسمح لكريم بالعودة لأنه لايزال مقيداً في قائمة المنتخب الفرنسي ولم يلجأ ديدييه ديشامب المديرالفني إلى اختيار بديل له، ما يعني إنه ليس هناك ما يمنع عودته «نظرياً على الورق».

ويستند الموقع في استبعاده لبنزيمة، إلى 5 أسباب منطقية، أولها إن المدير الفني لا يريد أن يحدث أي «تشويش» في «ميكانيزم» الفريق بوضعه الحالي، إذ أن «الديوك» نجح في مباراتيه الأولى والثانية بمجموعته ويسير بخطى ثابتة، وتأهل فعلياً لدور الـ16 قبل أن يخوض مباراته الثالثة والأخيرة في هذا الدور ضد منتخب تونس. ويدعم هذا السبب إن صحيفة «ليكيب» بدورها أشادت بالجو الرائع داخل المجموعة وبأنها تعيش في انسجام وتفاهم منذ إنسحاب بنزيمة بسبب الإصاب!.

السبب الثاني هو تأكيد الموقع على أن خط هجوم الديوك مكتمل العدد بالأساسيين «كيليان مبابى وعثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو ومن ورائهم جريزمان»، وبالبدلاء أيضاً إذ شارك الشاب ماركوس تورام في جزء من المباراتين الأوليين بديلاً لجيرو، وظهروا جميعاً بمستوى أقنع ديشامب تماماً، ما يعني إنه ربما لم يعد بحاجة إلى رأس حربة آخر في الوقت الحالي.

والسبب الثالث الذي يبعث الطمأنينة في قلب ديشامب ويجعله قد لا يفكر في استدعاء بنزيمة مجدداً، إن منتخب فرنسا سبق أن أحرز بطولة كأس العالم بروسيا 2018، من دون وجوده أصلاً في قائمة «الديوك»، ما يعني قدرته على العمل في غياب هذا النجم الحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، وربما يأخذ ديشامب هذه النقطة في الاعتبار عند اتخاذ قراره النهائي، سواء بعودة بنزيمة أو استبعاد الفكرة من الأساس.

أما السبب الرابع فيتعلق ببنزيمة نفسه، إذ إنه ربما لا يكون في كامل جاهزيته حتى وإن شفي من الإصابة، إذ أنه لم يلعب منذ فترة طويلة، بل أن عدد المباريات التي لعبها طوال الموسم مع ريال مدريد، لم يتجاوز 12 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها فريقه.

يضاف إلى ذلك استمرار مشاكله العضلية خلال الأسابيع الأخيرة، والسبب الخامس والأخير إن عودة بنزيمة قد تلقي بظلال سلبية على بعض زملائه، وأولهم كيليان مبابى الذي يظهر في الصورة بقوة في الوقت الحالي باعتباره قائد خط الهجوم المتألق حالياً والذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن «هدف في مرمى أستراليا وهدفان في الدنمارك».

وعودة المدريدي قد تعقد الأمور قليلاً في هذا الاتجاه، ويضاف إلى ذلك إن جيرو الهداف التاريخي لمنتخب الديوك بالتساوي مع تيري هنري ولكل منهما 51 هدفاً، قد يشعر بالضيق أيضاً لأن علاقته بكريم لم تكن في أفضل حالاتها في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ أن أطلق بنزيمة عبارة تحمل السخرية الشديدة من جيرو مهاجماً.