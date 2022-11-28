المونديال يرقص «السامبا»

الدوحة (رويترز)

أحرز كاسيميرو هدفاً بتسديدة هائلة قرب النهاية ليهدي البرازيل الفوز 1-0 على سويسرا والتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وبدا أن المباراة قد تنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يهز لاعب الوسط كاسيميرو الشباك بتسديدة قوية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق في استاد 974.

وأصبح رصيد البرازيل، التي افتقدت نجمها البارز نيمار بسبب الإصابة، 6 نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.

وتأثرت القوة الهجومية للبرازيل بغياب نيمار ولم تهدد تقريباً مرمى سويسرا، قبل هدف كاسيميرو، باستثناء هدف من فينيسيوس جونيور ألغاه الحكم بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ولدى سويسرا ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكل من الكاميرون وصربيا بعد تعادلهما 3-3، وسيتحدد المنتخب الثاني المتأهل مع البرازيل عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.