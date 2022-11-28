«الآمال السمراء».. انتكاسة وانتعاشة!

الوكرة (د ب أ)

تعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي 3-3 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، بإدارة تحكيمية ناجحة من الطاقم الإماراتي بقيادة الدولي محمد عبدالله، الذي أدار المباراة الثانية له في البطولة.

وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29، وتعادل ستراهينيا بافلوفيتش للمنتخب الصربي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة 53، إلا أن فينسيت أبو بكر سجل الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63، ثم سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التعادل في الدقيقة 66. وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.

كان المنتخب الكاميروني استهل مبارياته في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الصربي مباراته الأولى أمام البرازيل بهدفين.

ويلتقي المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة أمام نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره السويسري في التوقيت ذاته.

وأحرز محمد قدوس هدفين، منهما هدف الانتصار، ليهدي غانا انتصاراً مثيراً 3-2 على كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في استاد المدينة التعليمية.

وعلى عكس سير اللعب، تقدم منتخب غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-0.

وانتفض منتخب كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونج لتدرك التعادل، لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68، عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونج-جيو.

وتقدم منتخب غانا، صاحب أسوأ تصنيف في البطولة وهو المركز 61 عالمياً، في سباق القمة والتأهل بعد حصوله على ثلاث نقاط، بينما يملك كوريا الجنوبية نقطة واحدة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة.