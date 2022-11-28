الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدور الثالث يجمع السيتي وتشيلسي

الدور الثالث يجمع السيتي وتشيلسي
29 نوفمبر 2022 00:38

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فودين أول المستفيدين
زياش يكسب الرهان

يستضيف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غريمه تشيلسي في أكبر مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحب القرعة.
وفي مواجهات أخرى بين طرفين من الدوري الإنجليزي الممتاز، سيلعب ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد مع ولفرهامبتون واندرارز في ملعب آنفيلد، بينما يلعب مانشستر يونايتد على ملعبه أمام إيفرتون.
وسيحل ليستر سيتي، الفائز باللقب في 2021، ضيفاً على داجنهام المنافس في الدرجة الخامسة أو جيلينهام المنافس في الدرجة الرابعة.
وستقام المباريات بين السادس والتاسع من يناير.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
تشيلسي
ليفربول
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©