«الألعاب الحكومية 2023» تنطلق 2 مارس

دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة منافسات النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2023، وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية اعتباراً من 2 يناير حتى 9 فبراير المقبلين، لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية سواءً المحلية أو الاتحادية، إضافة إلى تسجيل الفرق المشاركة في تحدي فئة المجتمع.

وأوضحت اللجنة المنظّمة أن الموسم القادم سيكون استثنائياً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية وإعلانها راعياً رسمياً للبطولة والتي تلتزم بموجبها رعاية الألعاب الحكومية لثلاثة مواسم، حيث جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، وفرق العمل من الجانبين.