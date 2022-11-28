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اعتماد مواعيد ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

اعتماد مواعيد ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»
29 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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الوحدة والظفرة والشارقة تكمل عقد «ربع نهائي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

اعتمدت رابطة المحترفين موعد مباريات الدور ربع النهائي، لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تقام جولة الذهاب يومي الأحد والاثنين 11 و12 ديسمبر، فيما تقام جولة الإياب يومي 15 و16 ديسمبر.
وتنطلق جولة ذهاب الدور ربع النهائي مساء الأحد 11 ديسمبر، حيث يلتقي الظفرة والنصر في الساعة 16:45 على استاد حمدان بن زايد، ويستضيف شباب الأهلي، فريق الجزيرة في الساعة 19:30 على استاد راشد بدبي.
وتستكمل مرحلة الذهاب، مساء الاثنين 12 ديسمبر، بمباراتي الشارقة وخورفكان في الساعة 16:45 على ملعب الأول، ويلتقي في ختام المرحلة العين والوحدة في الساعة 19:30 على استاد هزاع بن زايد.
ويحسم التأهل للدور نصف النهائي في جولة إياب الدور ربع النهائي التي تنطلق مساء الخميس 15 ديسمبر، بمباراتي النصر والظفرة في الساعة 16:45 على استاد آل مكتوم، والجزيرة وشباب الأهلي في الساعة 19:30 على استاد محمد بن زايد، فيما يلعب مساء الجمعة 16 ديسمبر خورفكان والشارقة في الساعة 16:45 على استاد صقر بن محمد القاسمي، والوحدة والعين في الساعة 19:30 على استاد آل نهيان.

رابطة المحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
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