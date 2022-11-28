سحب قرعة «جوهرة تاج زايد» في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تجري في الثانية والنصف مساء اليوم مراسم قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يسبقها الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحفي للملتقي العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويعد سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الأقوى والأغلى على المستوى العالمي، حيث تبلغ جائزته المالية 5 ملايين درهم، ويقام السباق الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في الذكرى الـ 51 لقيام عيد الاتحاد.

ويشارك في سباق النسخة الثامنة لمسافة 2200 متر في ختام النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، (16) من أعلى الخيول تصنيفاً في العالم، يتقدمها «حيان»، و«صمود»، و«تيما»، لياس لإدارة السباقات، إلى جانب «اوتومان» و«حميم» لإسطبلات العجبان، و«اشتون تورتيس» لزياد كلداري، و«ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، و«مجيب» لإسطبلات الاصايل، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، و«ايه اف البيرق» لخالد خليفة النابودة.

ويشارك أيضاً: «ليدي برنسيس» التي تدافع عن لقبها، و«سوكو»، و«فيرست كلاس»، و«دجعفر»، و«ضرغام عذبة»، و«موندا»، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

واكتملت الاستعدادات للنسخة الثانية عشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية، الذي يستمر لمدة يومين بقاعة فندق دوسيت ثاني في العاصمة أبوظبي، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء، وسط حضور كبير من الإعلام المرئي والمقروء.

ويهدف الملتقي الذي اكتسب سمعة عالمية إلى تبادل الخبرات بين المهتمين بصناعة الخيل تحت سقف واحد، ومناقشة هموم الجواد العربي، وزيادة عدد سباقاته وانتشارها.

وينطلق اليوم الأول من الملتقي بالجلسة الأولى في العاشرة صباحاً، حول «التحديات في تدريب والسباقات العربية»، وتطوير أساليب تدريبات الخيول في السباقات، بمشاركة مجموعة من المدربين والخبراء.

وفي اليوم الثاني تتواصل الأعمال بالجلسة الرابعة في الساعة العاشرة صباحاً، بعنوان «الإعلام والعلاقات العامة».

وفي يوم الجمعة يتم الانتقال إلى مضمار العين لمتابعة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ يوم العين، حيث تم تخصيص سيارة للجمهور، وفي يوم السبت يقام سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة – سيدات للإسطبلات الخاصة.