صعوبة المونديال!

الدوحة (د ب أ)

شدد كاسيميرو نجم منتخب البرازيل لكرة القدم على صعوبة مواجهة سويسرا، في لقائهما الذي جرى ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر، مضيفاً أن أهم ما يفكر فيه هو مساعدة الفريق من أجل تحقيق الانتصارات.

وتقمص كاسيميرو دور البطولة في لقاء منتخب البرازيل ضد نظيره السويسري، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد، ليقود بلاده للصعود إلى دور الـ16 في المونديال.

وعقب فوزه 1 / صفر على سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات في المونديال القطري، عزز منتخب البرازيل صدارته بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليتأهل مبكراً للأدوار الإقصائية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 5 ألقاب، وذلك قبل خوض لقائه الأخير في المجموعة أمام منتخب الكاميرون، يوم الجمعة المقبل.

وفي الدقيقة 82 من عمر اللقاء، أحرز كاسيميرو هدف المنتخب البرازيلي الوحيد، بعدما استغل تمريرة بين فينسيوس ورودريجو، ليسدد الكرة في شباك يان سومر، حارس مرمى سويسرا، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تتابع طريقها نحو الشباك.

وقال كاسيميرو عقب المباراة، التي غاب عنها نيمار، قائد منتخب البرازيل بسبب الإصابة «كنا ندرك أنها لن تكون مجموعة سهلة».

أضاف اللاعب البرازيلي «كان الأمر صعباً للغاية ضد صربيا في المباراة الماضية. كان لدى سويسرا الكثير لتقدمه».

أوضح لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي: «لقد تحلينا بالصبر. لم تكن المباريات جيدة دائماً، فالفرق تبذل أقصى الجهد، والأشياء الصغيرة تصنع الفارق».

وتحدث كاسيميرو عن هدفه في المباراة، حيث قال «لقد سددت الكرة بإتقان لكن الأهم هو مساعدة الفريق».

ويطمح منتخب البرازيل لمواصلة حملته الناجحة في المونديال من أجل استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاماً.