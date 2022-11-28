منتخب الإنجليز قابل للهزيمة

برلين (د ب أ - ستاتس بيرفورم)

لا يعتقد النجم الويلزي جاريث بيل، أنه يتحمل أي مسؤولية إضافية على كتفيه قبل مواجهة منتخب بلاده ضد إنجلترا غداً الثلاثاء، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويختتم المنتخب الويلزي لقاءاته في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في المونديال المقامة حالياً في قطر بملاقاة منتخب إنجلترا، الذي وصفه روب بيج مدرب الفريق بأنه منافس «قابل للهزيمة» في مواجهة بريطانية خالصة.

يواجه منتخب ويلز خروجاً مبكراً من كأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1958، حيث يتعين عليه الفوز على إنجلترا، بشرط انتهاء مباراة الولايات المتحدة مع إيران، التي تجرى بنفس التوقيت في المجموعة ذاتها، بالتعادل من أجل الصعود للدور المقبل.

كما يمكن للمنتخب الويلزي، الذي تعادل 1 / 1 مع أميركا في الجولة الافتتاحية، وخسر صفر / 2 أمام إيران في الجولة الثانية، الصعود دون النظر لنتيجة مباراة إيران والولايات المتحدة، وذلك حال فوزه على إنجلترا بفارق 4 أهداف، وهو أمر يبدو صعب المنال.

ولعب بيل دوراً رئيسياً في عودة ويلز لكأس العالم بعد غياب 64 عاماً، مثلما قاد الفريق للصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية في النسختين الأخيرتين عامي 2016 و2020، قبل ما يمكن أن يكون آخر ظهور دولي له مع ويلز، يأمل مهاجم لوس أنجلوس إف سي الأميركي في الرد على الخسارة الموجعة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام إيران، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنجلترا.

وصرح بيل في مؤتمر صحفي قبل المباراة، اليوم الاثنين: «نشعر بخيبة أمل فيما يتعلق بالنتائج والأداء حتى الآن، لكن هذه هي كرة القدم. هذه كأس العالم إنه أمر ليس سهلاً».

أضاف بيل «سنقدم دائماً 100%، ونريد أن نحاول تحسين الأمور. في الأيام القليلة الماضية كنا نعمل بجد ونأمل أن تكلل مجهوداتنا بالنجاح».

أوضح النجم المخضرم «نحن في حالة معنوية جيدة للمباراة القادمة. هذه بطولة لكرة القدم وعلينا العودة مرة أخرى».

وأحرز بيل الهدف الوحيد لمنتخب ويلز في المونديال الحالي حتى الآن، والذي جاء من ركلة جزاء، ليمنح الفريق تعادلاً متأخراً مع نظيره الأميركي، لكنه كان صاحب أقل عدد من اللمسات للكرة من بين لاعبي الفريق في كلتا الجولتين.

وأطلق بيل «33 عاماً» تسديدتين فقط، أحدهما كان هدفه من ركلة الجزاء، لكنه يؤكد أن آمال بلاده ضد إنجلترا لا تعتمد عليه وحده.

أشار بيل «لا أشعر بمسؤولية إضافية. نحن فريق وبلد نعمل بجد من أجل بعضنا البعض ويتعين علينا تقديم أداء كفريق واحد وليس كفرد واحد».

أكد لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق «لقد عملنا بجد في الأيام القليلة الماضية. كنا نحب أن نفوز، لكن الحقيقة هي أن كرة القدم صعبة، لكننا حافظنا على معنوياتنا عالية».

وحقق منتخب ويلز الفوز في مباراة واحدة على الأقل خلال مشاركاته السابقة في البطولات الكبرى، لكن لديه سجل ضعيف ضد المنتخب الإنجليزي خلال مواجهاتهما المباشرة.

من جانبه، أبدى المدير الفني روب بيدج تفاؤله بقدرة منتخب ويلز على الصعود لمرحلة خروج المغلوب، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وقال بيج: «لقد أظهرت هذه البطولة أنه يمكن لأي فريق أن يخسر - بالطبع يمكن التغلب على إنجلترا. لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن يجب أن نظهر ما نحن قادرون عليه».

واتفق بيل في الرأي مع مدربه، حيث قال «بالتأكيد. لقد قمنا بواجبنا وعقدنا اجتماعات، وأنا متأكد من أنهم قاموا بذلك أيضاً. ستكون مباراة صعبة».

شدد بيل «نعلم أن منتخب إنجلترا أحد المرشحين للفوز باللقب ولا توجد لدينا أوهام. كانت هناك بعض الصدمات بالفعل، لكن ليس هناك سبب يمنعنا من فعل الشيء نفسه».