فودين أول المستفيدين

الدوحة (د ب أ)

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن فيل فودين لديه دور كبير كي يلعبه في حملة الفريق ببطولة كأس العالم.

وشارك لاعب خط وسط مانشستر سيتي لمدة 19 دقيقة فقط في قطر في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي.

وشارك فودين كبديل في المباراة الافتتاحية التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني 6/ 2، ولكن لم يشارك في المباراة الثانية أمام المنتخب الأميركي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان هناك مطالبات واسعة النطاق للاستعانة بفودين، وتعرض ساوثجيت لانتقادات لعدم الاستعانة به، في الوقت الذي كان الفريق يعاني فيه لصنع فرص في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مدرب المنتخب الإنجليزي يميل لإجراء تغييرات في المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة الثانية أمام ويلز، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ومن المحتمل أن يكون فودين من المستفيدين.

وقال ساوثجيت لشبكة تلفزيون «أي.تي في سبورت»: «نعتزم التواجد هنا لأطول فترة ممكنة، وهو لاعب خارق. نعلق عليه آمال كبيرة، وهو سيلعب دوراً كبيراً».

وأضاف: «نحب فيل، إنه لاعب خارق. شارك في المباراة الأولى أمام إيران. قررنا عدم الدفع به في المباراة الثانية، ولكنه سيلعب دوراً مهماً في هذه البطولة معنا. لا يوجد شك في هذا».

وأعرب كالفين فيليبس زميل فودين في مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي عن دعمه لفودين أمس الأحد، وأشار إلى أن فودين سيتألق عندما يحصل على فرصته. وأكد ساوثجيت أن بإمكانه أن يملأ العديد من المراكز.

وأضاف: «لا توجد لدينا أي مشكلة مع فيل».

وأردف: «في سبتمبر لعب كأساسي في مباراتينا. دفعنا به في المباراة أمام إيران. وقررنا الإبقاء على نفس الفريق أمام أميركا، وشعرنا أن التغييرات تحتاج لتكون مختلفة قليلاً بسبب سير المباراة مع أمريكا».

وأكد:«يمكنه اللعب في مركز الجناح. ويمكنه أن يلعب كمهاجم وهمي، ويمكنه أن يلعب خلف المهاجم- لا يلعب في هذا المركز كثيرا مع فريقه».

وأردف:«إنه لاعب مرن. يعمل بكد من أجل الفريق، وبالطبع لديه قدرات فنية مذهلة».

وغاب بن وايت عن تدريبات المنتخب الإنجليزي بسبب المرض عشية مواجهة ويلز.

ولم يشارك وايت في أي مباراة في البطولة المقامة بقطر، ويبدو أنه سيغيب عن المباراة أمام ويلز. في المقابل تدرب ال25 لاعبا الآخرون في درجة حرارة 30 درجة مئوية، بما في ذلك جيمس ماديسن الذي يسعى للمشاركة في المباراة بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب شكوى من آلام في الركبة.