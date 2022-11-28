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البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء

البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
28 نوفمبر 2022 19:29


رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعاقد نادي الجزيرة الحمراء مع المدرب البرازيلي فابيو يواكيم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب معتز عبدالله، وقام سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي بتوقيع العقد مع المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي بالنادي بحضور محمد علي الغزالي نائب رئيس النادي، وعبد الناصر الشامسي الأمين العام للنادي، وحسن الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم.
وأعرب سيف الزعابي عن تمنياته للمدرب فابيو بالتوفيق في مهمته في قيادة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضع الفريق في مكانة متميزة بدوري الدرجة الأولى ومؤكداً على ثقة إدارة النادي وحرصها على تقديم كل الدعم للمدرب لضمان نجاحه في مهمته لاسيما وهو يملك خبرة كبيرة وقدرة على التعامل مع دوري الإمارات، حيث سبق له اللعب والتدريب في بعض الأندية الإماراتية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري المعاون سيواصل مهمته مع المدرب.
وتقدم المدرب فابيو بالشكر لإدارة نادي الجزيرة الحمراء على الاستقبال الطيب معرباً عن سعادته بالثقة التي أولتها له مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر هذه الثقة ويحقق مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون النتائج المرجوة التي تسعد جماهير النادي، خاصة وإن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين لديهم القدرة التي ستمكنني من تحقيق طموحات.

نادي الجزيرة الحمراء
معتز عبدالله
دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الثانية
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